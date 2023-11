FOTBAL Miercuri, 08 Noiembrie 2023, 12:44

HotNews.ro

0

Nicolas Samayoa (28 de ani), fundaș central la Politehnica Iași, povestește pentru Gazeta Sporturilor cum a absolvit o facultate în Statele Unite și ce preparat românesc ar mânca în fiecare zi.

Nicolas Samayoa Foto: GSP

Nicolas Samayoa (28 de ani) este primul jucător din Guatemala care evoluează în campionatul românesc. Fundașul central al Politehnicii Iași are doar câteva luni de când se află în România și spune că s-a adaptat perfect la stilul de viață din Moldova. Îi place mâncarea de aici și crede că cea mai mare similaritate dintre noi și cei din America Latină rămâne numărul de biserici.

- Salut, Nicolas! Cum te simți în România?

- Salut! Mă simt foarte bine și chiar este o țără uimitoare! Iașiul e superb și îmi place că aveți o țară foarte sigură. Vremea este perfectă și de asemenea aveți oameni foarte buni. Mă așteptam să fiți ceva mai reci, dar sunteți foarte prietenoși și asta înseamnă ceva. Mă bucură că lumea cunoaște limba engleză, asta a făcut să mă adaptez foarte rapid.

- Spuneai că te așteptai ca oamenii să fie ceva mai reci. Ai mai avut și alte preconcepții?

- În afară de asta, n-am prea avut alte preconcepții. Aproape că nu știam mai nimic despre România când am ajuns. Tot ce știam a fost că se află în Europa și că Dracula e de aici. Hahaha! Mă așteptam să fie mai frig, dar am văzut că e destul de cald. În plus, am rămas surprins că totul este modern și curat.

- Mâncarea tradițională cum ți se pare? Ai încercat ceva până acum?

- La club obișnuim să mâncăm tradițional și mai facem un grătar. Îmi plac foarte mult micii cu pâine și muștar. Am încercat și sarmale, dar micii sunt mai buni!

- Ai apucat să vizitezi ceva din Iași? E un oraș cu multe monumente, biserici.

- Uite, soția mea a venit acum câteva săptămâni. Am mers prin mai multe locuri și chiar e un oraș minunat. Mi-a plăcut să văd oamenii, care sunt foarte relaxați, care pot bea o cafea după-amiaza sau o bere la terase. Cultura clar e diferită față de ceea ce e în America Latină, dar îmi place. Am rămas îndrăgostit de zona Palas și de Copou.

Citește interviul pe GSP.ro