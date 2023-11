Taffarel, Popescu, Hagi... \uD83E\uDD70



\uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF7 @Galatasaray won the UEFA Cup #OTD in 2000, beating Arsenal 4-1 on penalties \uD83C\uDFC6#UEL pic.twitter.com/YNNuSrTdoJ