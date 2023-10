FOTBAL Marți, 10 Octombrie 2023, 12:58

Eden Hazard și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 32 de ani. Belgianul a impresionat în tricoul lui Chelsea, dar nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor la Real Madrid și rămăsese fără echipă în această vară.

Eden Hazard Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Eden Hazard s-a retras din fotbal la 32 de ani

Eden s-a făcut remarcat la Lille (50 goluri și 53 de assisturi în 194 de meciuri), iar apoi a fost cel mai bun jucător al lui Chelsea (110 goluri și 92 de assisturi în 352 de meciuri).

Real Madrid a plătit 115 milioane de euro pentru a obține serviciile belgianului în 2019, dar acesta a adunat doar 76 de apariții în cele patru sezoane petrecute pe „Santiago Bernabeu”, perioadă în care a înscris doar 7 goluri și a oferit 12 pase decisive.

„Trebuie să te asculți și să te oprești la momentul potrivit. După 16 ani și mai mult de 700 de meciuri jucate, am decis să-mi închei cariera de fotbalist profesionist.

Am reușit să-mi îndeplinesc obiectivele, am jucat și m-am simțit bine pe stadioane din toată lumea. Pe durata carierei mele, am avut norocul să întâlnesc antrenori și colegi extraordinari. Le mulțumesc tuturor și îmi e dor de ei.

Vreau să le mulțumesc și tuturor cluburilor la care am jucat. Lille, Chelsea și Real Madrid și îi mulțumesc Federației pentru momentele de la echipa națională.

Mulțumiri speciale familiei mele, prietenilor, sfătuitorilor și oamenilor care mi-au fost alături.

În final, mii de mulțumiri vouă, fanilor mei, care m-au urmărit și m-au încurajat în toți acești ani. Acum este momentul să mă bucur de timpul petrecut alături de cei dragi și să trăiesc noi experiențe. Ne revedem curând, prieteni” - Eden Hazard, pe Instagram.

Eden Hazard a adunat 126 de selecții în naționala Belgiei și a marcat 33 de goluri.