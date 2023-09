FOTBAL Luni, 18 Septembrie 2023, 15:52

​Neftchi Baku, echipa pregătită de Adrian Mutu, a fost învinsă de nou-promovata Araz, scor 1-0 (etapa a șasea din campionatul Azerbaidjanului), iar presa locală și-a pierdut răbdarea cu antrenorul român.

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adrian Mutu a avut un buget mai mare decât Laurențiu Reghecampf, dar rezultatele lipsesc la Neftchi Baku

Neftchi a fost eliminată de Beșiktaș din Conference League, iar în campionat ocupă doar locul 6 (în total sunt 10 echipe), cu 8 puncte adunate în 6 etape.

Jurnaliștii de la Sport Info consideră că Mutu este principal vinovat pentru rezultatele slabe ale echipei și l-au comparat cu Laurențiu Reghecampf, precedentul antrenor al formației din Baku.

„Probabil că am pierdut deja numărul de înfrângeri în meciuri oficiale și amicale. Situația nu poate fi considerată satisfăcătoare. Eliminarea din Conference League, în al treilea tur preliminar, a fost deja uitată și nimeni nu-și mai amintește de 'dubla' cu Beșiktaș.

Numai că și în campionat lucrurile au ajuns la un nivel mizerabil. N-are niciun rost să discutăm despre efectul pozitiv al schimbării de bancă tehnică din vară, ar fi o dezbatere jenantă. Într-o săptămână, două, vom începe să ne amintim de perioada lui Laurențiu Reghecampf, să-l regretăm.

O să plângem după Reghecampf. Știți care e diferența între cei doi antrenori români? Față de sezonul trecut, i-a fost alocat un buget mai mare pentru transferuri și au fost cumpărați mai mulți străini. 11 jucători au venit, s-au cheltuit milioane și e rușinos că Mutu nu poate face nimic cu ei.

Pentru a obține rezultate mai trebuie să și joci ceva, iar Mutu nu dă semne c-ar fi reușit la Baku. Nu zicem că noii străini sunt inutili, ei au nevoie de timp pentru adaptare, au nevoie să cunoască echipa și campionatul.

De când a venit Mutu aici, nu se cunoaște mâna antrenorului. Încă îl mai așteptăm să apară. Acum nu îl găsim, nu știm unde este. Dacă îl vede cineva pe Mister, cel puțin să ne arate și nouă unde se află”, au scris jurnaliștii de la Sport Info.

Adrian Mutu, după înfrângerea cu Araz: „Cu excepția penalty-ului, adversarul nu a avut nicio șansă”

La conferința de presă, Mutu a susținut că adversarul „nu a avut nicio șansă”, cu excepția penalty-ului transformat de Aliyev ('81).

„A fost un meci prost pentru noi. Rezultatul a fost așa cum ați văzut. Totuși, noi am dictat jocul. Am avut ocazii de gol în ambele reprize. Nu am putut lua însă cele mai bune decizii.

Cu excepția penalty-ului, linia defensivă a jucat bine. Adversarul nu a avut nicio șansă. Se întâmplă să apară unele schimbări. În meciul cu Araz, nu i-am dat adversarului prea multe șanse la poarta noastră. A fost doar acel penalty” - Adrian Mutu, la conferința de presă.

Clasament Azerbaidjan

1. Zira (6-2 golaveraj) 15 puncte

2. Qarabag (9-5) 10

3. Sabail (11-9) 10

4. Turan (11-8) 10

5. Araz (7-7) 10

6. Neftchi Baku (5-4) 8

7. Sumqayit (7-5) 7 (-1 meci)

8. Sabah Baku (6-7) 4 (-1 meci)

9. Kapaz (3-9) 4

10. Gabala (4-13) 4.