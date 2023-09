FOTBAL Marți, 05 Septembrie 2023, 13:40

​Miguel Pozo Sierra, un suporter în vârstă de 85 de ani al echipei Real Madrid, s-a întors după 30 de ani pe stadionul Santiago Bernabeu, iar imaginile filmate de nepoata acestuia s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Suporterii echipei Real Madrid Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Daniel, nepotul lui Miguel, a dezvăluit că Álvaro Tejero (fost jucător la Castilla, echipa secundă a Realului) a fost cel care l-a ajutat să obțină biletele pentru meciul cu Getafe: „I-am spus bunicului că îl vom însoți la spitalul San Rafael. Apoi i-am dat biletele, a venit sora mea și apoi totul s-a viralizat.

Miguel nu și-a putut stăpâni lacrimile în timp ce se afla pe Bernabeu, dar nici când a comentat momentul.

„Au trecut 30 sau 40 de ani de când nu am mai fost acolo. A fost incredibil. Nepoata mea mă ținea în brațe pentru că credea că o să cad. Asta a fost... Nu am putut suporta emoția. Madridul este cel mai important lucru pentru mine. Am spus familiei: nu mă incinerați. Și în sicriu, tot Madrid. Și unde mă îngroapă, fotografii cu Real Madrid” - Miguel Pozo pentru ElDesmarque.

Videoclipul a adunat 10,7 milioane de vizualizări pe X (fost Twitter) și a fost distribuit și de Jude Bellingham.

Miguel a povestit că l-a întâlnit în copilărie pe legendarul Alfredo Di Stefano: „A semnat în 1954, iar în 1956 am vorbit cu el pentru prima dată”.