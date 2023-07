FOTBAL Joi, 27 Iulie 2023, 11:21

0

După ce FCSB s-a impus miercuri pe terenul bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, alte trei echipe vor debuta joi în preliminariile Conference League (turul doi): CFR Cluj (vs Adana Demirspor), Farul Constanța (vs FC Urartu) și Sepsi Sfântu Gheorghe (vs CSKA Sofia).

Jucatorii echipei CFR Cluj Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cele trei partide vor fi transmise și în format LiveBLOG pe HotNews.ro.

CFR Cluj vs Adana Demirspor / Digi Sport 1 și Prima Sport 1, ora 20:30

Echipe probabile:

CFR Cluj: Sava - Mogoș, Aketi, Țîru - Manea, Cvek, Filip, Krasniqi, Camora - Otele, Bîrligea. Antrenor: Andrea Mandorlini

Rezerve: Bălgrădean, Betancor, Deac, Petrila, Yeboah, Avounovu, Kresic, Peteleu, Fica

Adana Demirspor: Karacic - Svensson, Manev, Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı,Stambouli, B. Ndiaye - Akintola, Ndiaye, Belhanda. Antrenor: Patrick Kluivert

Rezerve: Özbir, Çokçalış, Dursun, Gravillon, Akbaba, Burak, Toköz, Nani, Erdogan.

De știut:

Valoare lot (Transfermarkt): CFR Cluj: €20,5 milioane / Adana Demirspor: €42.2 milioane.

Dacă va trece de turci, pentru CFR Cluj va urma o dublă manșă cu învingătoarea duelului Osijek (Croația) - Zalaegerszegi TE (Ungaria).

Farul Constanța vs FC Urartu / Digi Sport 2 și Prima Sport 2, ora 20:30

Echipe probabile:

Farul: Aioani - Kiki, M. Popescu, Boli, Borza - Artean, Nedelcu, Băluță - Mazilu, Rivaldinho, Alibec. Antrenor: Gheorghe Hagi

Rezerve: Buzbuchi, Queiros, Vînă, Borgnino, Andronache, Sîrbu, Dumitrache, Bassong, Marins, Sali, N. Popescu

Urartu: Melikhov - Margaryan, Tsymbalyuk, Piloyan, Antwi - Zotko, M. Junior, Salou - Sabua - Mogilevets, Grigoryan. Antrenor: Dmitry Gunko

Rezerve: Abakumov, Ghazaryan, Aghasaryan, Melkonyan, Barry, Eduardo, Mirzoyan, Ozbiliz, Maksimenko, Dzhikiya, Polyakov

De știut:

Valoare lot (Transfermarkt): Farul: €21,56 milioane / Urartu: €6,85 milioane

În cazul care va trece de armeni, pentru Farul va urma o dublă manșă cu Flora Tallinn, campioana Estoniei.

CSKA Sofia vs Sepsi Sfântu Gheorghe / Digi Sport 3 și Prima Sport 3, ora 20:00

Echipe probabile:

CSKA Sofia: Busatto - Koch, Mahmutovic, Turitsov - Petrov - Sanyang, Youga, Lindseth, Carreazo - Heintz, Phaeton. Antrenor: Sasha Ilic

Rezerve: Evtimov, Shopov, Shaghoyan, Cordoba, Vion, Chorbadzhiyski, Donchev, Antonov, Papazov

Sepsi: Niczuly - Oteliţă, Bălaşa, Ciobotariu, Dumitrescu - Păun, Matei, Alimi - Ştefănescu, Damaşcan, Safranko. Antrenor: Liviu Ciobotariu

Rezerve: Moldovan, Gheorghe, Oroian, Junior, Kallaku, Aganovic, Ninaj, Varga, Rondon.

De știut:

Valoare lot (Transfermarkt): CSKA Sofia: €20,89 milioane / Sepsi: €15,11 milioane