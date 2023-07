​Oficialii celor de la Inter Miami au anunțat că au ajuns la un acord cu Jordi Alba, astfel că fundașul stânga va fi din nou coechipier cu Lionel Messi după perioada fantastică avută la FC Barcelona.

Jorge Mas, proprietarul grupării din MLS, a confirmat mutarea. Pe lângă Messi, la Inter Miami a ajuns în vara acestui an și Sergio Busquets, astfel că scheletul grupării americane pentru noul sezon va fi construit pe foștii jucători de la FC Barcelona.

În vârstă de 34 de ani, Jordi Alba era fără club după ce înțelegerea sa cu FC Barcelona a expirat la finalul sezonului trecut.

Alba are 93 de selecții pentru prima reprezentativă a Spaniei, el fiind campion al Europei în 2012. De asemenea, fundașul stânga are șase titluri de campion în LaLiga și a cucerit alături de Barca și o Champions League în 2015.

Messi și Busquets au bifat în cursul zilei de marți primul lor antrenament alături de noua echipă, Inter Miami.

Jordi Alba will be the next signing of Inter Miami as the agreement is being sealed — just waiting on final details then he’ll sign the contract as president Mas said, it’s imminent \uD83D\uDC5A\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8



Here we go ✔️ pic.twitter.com/0RUvQGrz99