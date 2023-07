FOTBAL Sâmbătă, 15 Iulie 2023, 16:47

​GSP.ro

Gigi Becali (65 de ani), patronul de la FCSB, a dezvăluit că Ionuț Luțu (47 de ani), omul său de încredere și fostul fotbalist, are probleme de sănătate.

Ionuț Luțu Foto: arhiva GSP

Fostul jucător de la Steaua, Universitatea Craiova sau Galatasaray are probleme cu hemoroizii și a fost operat, după cum a declarat Gigi Becali.

„Ce să facă Luțu? Luțu a făcut operație, săracul. E în spital! A făcut operație de hemoroizi”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Liga Digisport.

Augustin Chiriță, fost mijlocaș care a evoluat în România la Universitatea Craiova, FC Argeș, Inter Gaz, Minerul Motru, FC Olt sau Victoria Brănești, a povestit la GSP Live, în luna ianuarie, mai multe întâmplări cu Ionuț Luțu. Cei doi au făcut junioratul împreună la Slatina.

„Luțu, după părerea mea, a fost un jucător înzestrat de Dumnezeu cu foarte multe calități. Toți știm că i se spunea «Hagi Luțu». Eu nu am apucat să îl văd prea mult pe Gicu Dobrin, nu am apucat să îl văd prea mult pe Ilie Balaci. Dar am fost coechipier cu Luțu”.

