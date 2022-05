PSG a anunțat sâmbătă că starul francez Kylian Mbappe rămâne la Paris până în 2025, în ciuda interesului manifestat de Real Madrid. ​

Deși presa spaniolă anunța la începutul săptămânii că starul Kylian Mbappe se va transfera în această vară la Real Madrid, fotbalistul francez și-a prelungit contractul cu PSG până în 2025.

„Sunt foarte fericit. Am convingerea că aici pot continua să cresc într-o echipă care oferă toate mijloacele pentru a performa la cel mai înalt nivel.

Sunt fericit şi că pot juca în continuare în Franţa, ţata în care m-am născut, am crescut şi m-am dezvoltat” - Kylian Mbappe.

Cifrele noului contract nu au fost publicate oficial, dar se vehiculează că ar fi vorba de un salariu de aproximativ 50 de milioane de euro pe an și 150 de milioane de euro bonus la semnătură.

LaLiga a anunțat că va depune o plângere împotriva lui PSG după ce Kylian Mbappe a ales să rămână la Paris.

Motivul este „încălcarea sustenabilității economice a fotbalului”, mai ales că PSG a cheltuit pe nu mai puțin de 650 de milioane de euro pentru jucătorii și staff-ul echipei masculine.

Official statement: La Liga announce they have now reported Paris Saint-Germain to UEFA because of Kylian Mbappé deal. \uD83D\uDEA8 #Mbappé



“This is a scandal. We will now report PSG to Uefa, French autorities and EU authorities”. ⤵️\uD83D\uDCD1 pic.twitter.com/ZFFtZN4eTl