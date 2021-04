Premier League: Manchester United, victorie pe terenul lui Tottenham

Manchester United și-a consolidat poziția secundă în clasamentul din Premier League, după ce s-a impus, duminică, cu scorul de 3-1, pe terenul echipei Tottenham.

Gazdele au deschis scorul prin Son Heung-Min, în minutul 40, însă Manchester United a revenit şi s-a impus datorită golurilor marcate de Fred ’57, Cavani ’79 şi Greenwood ‘90+6.





Alte rezultate din Premier League:





Burnley vs Newcastle 1-2

Au marcat: Vydra ‘18 / Murphy ’60, Saint-Maximin ’65





West Ham vs Leicester City 3-2

Au marcat: Lingard ’29, ’44, Bowen ’48 / Iheanacho ’70, ‘90+1





Mai au loc în această etapă:

Sheffield United vs Arsenal

West Bromwich vs Southampton

Brighton vs Everton.

1. Manchester City 74 puncte / 32 meciuri2. Manchester United 63 / 313. Leicester 56 / 314. West Ham 55 / 315. Chelsea 54 / 316. Liverpool 52 / 317. Tottenham 49 / 31