​OFICIAL: Ianis Hagi, transferat definitiv la Glasgow Rangers: "Este o veste excelentă. Este o plăcere să-l antrenez"

Ianis Hagi a declarat, miercuri, că, deşi a existat interes pentru el de la alte echipe, el şi-a dorit mereu să rămână la Glasgow Rangers.

"Abia aştept să joc din nou cu acest tricou minunat. Au existat interese şi de la alte echipe, dar prioritatea mea a fost mereu să revin la Glasgow şi să joc pentru Rangers. Mi-a plăcut împrumutul meu aici abia aştept să joc din nou în faţa fanilor, dar sper acum sper că toţi sunteţi bine, şi familiile voastre la fel, şi sunteţi sănătoşi şi în siguranţă", a declarat Ianis Hagi, conform site-ul oficial al Glasgow Rangers.

I’m extremely happy and proud to be part of the @RangersFC family and represent the colours of such a huge club permanently. I can’t wait to meet up with the boys, play at Ibrox again and keep enjoying moments with our amazing fans! \uD83D\uDC99\uD83E\uDD0D

I also want to thank @KRCGenkofficial pic.twitter.com/plgdDs7L2p