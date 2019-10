VIDEO Barcelona a urcat pe prima poziție în clasament (3-0 vs Eibar)

La Liga

Sâmbătă:

Duminică:

Golurile catalanilor au fost înscrise de Griezmann (13), Messi (58) și Suarez (66).Luis Suarez a înscris în șapte partide consecutive împotriva celor de la Eibar. Uruguayanul l-a egalat pe Josep Samitier în topul celor mai buni marcatori din istoria Barcelonei (locul 4 cu 184 de goluri).Sergi Roberto a părăsit terenul în urma unei accidentări la genunchiul stâng.În altă partidă din această etapă, Granada a învins cu 1-0, vineri seară, formația Osasuna (a înscris Duarte, în minutul 38).17:00 Atletico Madrid vs Valencia19:30 Getafe vs Leganes22:00 Mallorca vs Real Madrid13:00 Alaves vs Celta Vigo15:00 Real Sociedad vs Betis17:00 Espanyol vs Villarreal19:30 Athletic Bilbao vs Valladolid22:00 Sevilla vs Levante1. Barcelona 9 meciuri (23-10) 192. Real Madrid 8 (16-8) 183. Granada 9 (16-10) 174. Atletico Madrid 8 (7-4) 155. Real Sociedad 8 (13-9) 136. Sevilla 8 (10-11) 137. Athletic Bilbao 8 (7-4) 128. Valencia 8 (12-12-) 129. Villarreal 8 (19-13) 11 etc.