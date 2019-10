Sergio Aguero (Manchester City) a fost implicat într-un accident rutier

Se pare că atacantul nu a fost rănit, însă autototurismul său marca Range Rover a fost avariat. Argentinianul se îndrepta spre Academia de Fotbal a lui Manchester City, deși acesta nu avea programat niciun antrenament. Disponibilitatea lui Aguero pentru partida cu Crystal Palace, programată pentru sâmbătă seara nu va fi afectată.

Imediat după incidentul rutier, Sergio Aguero a postat, pe contul personal de Instagram, o fotografie cu mașina sa avariată, însoțită de mesajul ”Ce dimineață minunată”.

În 2017, Sergio Aguero a mai avut parte de un accident auto, atunci când taxiul în care se afla a intrat într-un stâlp de iluminat public din Amsterdam. După acel incident, Aguero s-a ales cu o coastă fracturată.

În acest sezon, Sergio Aguero a contribuit cu 8 goluri și 2 pase decisive, în 9 apariții în tricoul lui Manchester City.

Sergio Aguero is in 'perfect condition' and everything is 'okay'. The incident involving the striker this morning was a 'small accident' with a truck in Hale.



[@10JoseAlvarez] pic.twitter.com/DSNtmUMlcw