Cristiano Ronaldo, dupa ce a fost ales jucatorul anului in Portugalia: "Nu exista altul mai bun decat mine"

La Lisabona, Ronaldo a fost votat inca o data cel mai bun jucator portughez al anului.Trofeul l-a primit chiar din mainile lui Alexander Ceferin, presedintele UEFA."Atat la nivel personal, cat si colectiv, am trait un an de vis. Anul trecut a fost istoric la Real Madrid, pentru ca am castigat cinci trofee. Am castigat si Balonul de Aur, premiul The Best din partea FIFA. Deci, eu cred mereu ca nu exista altul mai bun decat mine, in orice caz pe teren. Atat pe teren, cat si in afara lui, eu incep sa devin un obisnuit al recordurilor", a precizatAtacantul a ramas, alaturi de Real Madrid, in acest sezon in cursa pentru castigarea unui singur trofeu: Liga Campionilor (competitie unde Madridul se dueleaza cu Juventus Torino in sferturile de finala). Galacticii au fost eliminati din Cupa Spaniei, in timp ce in Primera Division se afla la 15 puncte(!) in urma liderului FC Barcelona, cu 9 etape ramase de disputat pana la finalul sezonului.