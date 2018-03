Liga 1, play-off: CFR Cluj vs FCSB 1-1/ Gnohere a egalat in prelungiri

CFR Cluj si FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1, in a doua etapa a play-off-ului Ligii 1. Pentru a treia oara consecutiv, CFR Cluj a condus-o pe FCSB, dar a fost nevoita sa se multumeasca doar cu o remiza. Ardelenii au deschis scorul din penalty in minutul 38 si au pastrat avantajul pe tabela pana in minutul 90. Gnohere a salvat un punct nesperat pentru ros-albastri in prelungiri, iar echipa lui Nicolae Dica se mentine la doua puncte in spatele liderului.







Desfasurarea livetext a partidei:







Final de meci. CFR Cluj - FCSB 1-1





90+7' FCSB cauta golul victoriei. Dennis Man suteaza din afara careului, dar Arlauskis intervine si scoate in corner







90+4' Ultima schimbare la CFR Cluj: A iesit Djokovic, a intrat Ionita







90+1' Gool FCSB! Budescu il lanseaza foarte bine pe Morais, brazilianul se descurca excelent in flancul stang, dribleaza un adversar, apoi centreaza cu dreptul. Planic recentreaza cu capul, iar Gnohere trimite mingea in plasa. CFR Cluj - FCSB 1-1







90+1' Arlauskis vede si el galben pentru trageri de timp





90' Partida este prelungita cu sase minute!





89' Hoban ia galben pentru un fault la Budescu







85' A doua schimbare la CFR Cluj: a iesit Tucudean, a intrat Costache





84' Budescu trimite in fata portii, dar niciun coechipier nu se afla la primire. Mingea a trecut aproape de bara







80' Ovidiu Hategan lasa impresia ca este deranjat de cartonasul galben din buzunar. Balgradean vrea sa repuna rapid mingea, iar Hategan il opreste. Portarul ros-albastrilor primeste galben pentru proteste







80' Contraatac rapid al CFR-ului, Mailat centreaza perfect spre Deac, aflat singur cu portarul, dar acesta trimite peste







79' Inca un cartonas galben. Planic a fost sanctionat pentru un fault asupra lui Culio







76' Tucudean este lansat foarte bine, Balgradean iese in intampinare la 25 de metri, atacantul ajunge primul la minge, dar rateaza preluarea







73' Denis Alibec protesteaza pe banca si vede cartonasul galben. Atacantul ros-albastrilor este foarte nervos inca din momentul schimbarii







72' Eliminare si la FCSB! Pintilii, capitanul ros-albastrilor ,a vazut direct rosu pentru o intrare cu talpa inainte asupra lui Hoban







71' Ultima schimbare la FCSB: a iesit Alibec, a intrat Gnohere







66' Prima schimbare in echipa CFR-ului: a iesit Omrani, a intrat Mailat





64' Peteleu este eliminat, iar CFR va evolua in inferioritate numerica. Peteleu a primit al doilea cartonas galben, dupa un fault dur asupra lui Man







60' Florin Tanase reia foarte bine cu capul, dupa o centrare a lui Budescu, insa mingea a trecut pe langa poarta lui Arlauskis







58' Tucudean a sutat puternic din intoarcere, dar Balgradean a avut o interventie excelenta si a respins de la coltul scurt. Mingea a ajuns la Deac, dar s-a dus pe langa poarta oaspetilor. Clujenii au cerut din nou penalty la o intrare a lui Pintilii asupra lui Peteleu, dar de aceasta data Hategan nu a acordat nimic







57' Benzar vede si el cartonasul galben, dupa un fault asupra lui Culio







55' Muresan este avertizat cu cartonas galben, dupa un fault asupra lui Florin Tanase







53' Florin Tanase primeste o pasa in careu si suteaza suprb pe coltul scurt, dar Arlauskis este atent si respinge inca o data in corner







51' FCSB beneficiaza de o lovitura libera, lateral dreapta. Clujenii se apara cu toata echipa in careu. Budescu executa o direct pe poarta, Arlauskis iese si respinge in corner.







46' Romario Benzar centreaza de pe partea dreapta. Arlauskis se inalta pentru a prinde mingea si il loveste pe Manea, iar fundasul clujenilor are nevoie de ingrijiri medicale







46' A inceput repriza secunda. Dica ia masuri si face doua schimbari: Cristi Tanase l-a inlocuit pe Gaman, in timp ce Florin Tanase a intrat in locul lui Teixeira







Hategan fluiera finalul primei reprize. CFR Cluj - FCSB 1-0







45' Se arata doua minute de prelungiri







41' Bara FCSB! Alibec trimite in zid dintr-o lovitura libera, iar mingea revine la Budescu. Mijlocasul ros-albastrilor suteaza puternic, din voleu, in transversala portii lui Arlauskis. Gaman incearca o finalizare cu capul, insa portarul CFR-ului reuseste sa retina







38' Gool CFR Cluj! Culio executa lovitura de la 11 metri si transforma fara emotii. Argentinianul a sutat in partea dreapta, iar Balgradean s-a dus la coltul opus. CFR Cluj - FCSB 1-0







37' Penalty pentru CFR! Manea arunca puternic de la margine, Tucudean deviaza pe spate, iar mingea aterizeaza pe mana lui Benzar. Hategan intervine imediat si indica punctul cu var







33' Budescu executa foarte bine o lovitura libera, lateral dreapta, Gaman reia cu capul, dar Muresan a deviat in corner







31' Peteleu primeste cartonas galben, pentru un fault dur asupra lui Benzar





30' Echipa lui Nicolae Dica nu a avut niciun sut spre poarta lui Arlauskis. Clujenii s-au inchis foarte bine pana acum, astfel ca ros-albastrii nu gasesc spatii pe care sa le exploateze







25' Contraatac rapid al elevilor lui Dan Petrescu, Peteleu centreaza de pe stanga, dar Balgradean iese si retine







21' Tucudean preia in interiorul careului dupa o aruncare lunga a lui Manea, iar mai apoi a incercat o executie pretentioasa. Sutul sau s-a dus mult pe langa poarta ros-albastrilor







14' Primul corner le apartine ardelenilor. Muresan se inalta si trimite cu capul, mingea ajunge la Tucudean, dar atacantul reia peste poarta din cativa metri. Arbitrul de margine semnalizase, insa, ofsaid la fostul jucator al campioanei Romaniei







13' CFR Cluj are prima ocazie importanta. Culio profita de o greseala a lui Planic si suteaza in forta, dar Balgradean intervine si prinde in siguranta







4' FCSB beneficiaza de prima lovitura libera a acestei partide. De la mare distanta, Budescu centreaza in careu, dar apararea ardelenilor indeparteaza repede mingea







3' Peteleu centreaza bine la coltul lung. Balgradean iese si retine fara probleme







1' A inceput meciul. Oaspetii au avut lovitura de start







A doua etapa din play-off-ul Ligii 1 le aduce fata in fata pe CFR Cluj si FCSB, principalele favorite la castigarea titlului. Inaintea confruntarii de pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", diferenta din clasament dintre cele doua formatii este de doar doua puncte. In cazul unui succes, elevii lui Dan Petrescu se vor distanta la cinci puncte de rivala din aceasta seara si isi vor spori considerabil sansele de a deveni campioni. Partida este programata de la ora 20:45 si va putea fi urmarita in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus si LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:





CFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, A. Muresan, Vinicius, Peteleu - Hoban, Djokovic, Culio - Deac (cpt.), Omrani, Tucudean. Antrenor: Dan Petrescu.





Rezerve: Vatca, Luchin, Al. Vlad, L. Rus, Costache, Mailat, Al. Ionita.



FCSB: Balgradean - Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic - Pintilii (cpt.), J. Morais - Man, Budescu, Teixeira - Alibec. Antrenor: Nicolae Dica.









Partida va fi condusa la centru de Ovidiu Hategan. Acesta va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Eugen Gheorghe. Arbitru de rezerva va fi Robert Dumitru, iar observatori Eduard Dumitrescu si Constantin Statescu.



De stiut despre cele doua echipe:

Dupa 27 de etape disputate in Liga 1 (26 in sezonul regulat + o etapa din play-off), FCSB si CFR Cluj sunt primele doua echipe cu cel mai bun atac: FCSB - 54 de goluri marcate, CFR - 44 de goluri inscrise. Cele mai multe goluri marcate din faze fixe: FCSB - 17, CFR Cluj - 16; Va fi duelul dintre cele mai bune aparari: CFR - 14 goluri primite (18 meciuri fara gol incasat), respectiv FCSB - 19 goluri incasate (11 meciuri fara gol primit). Ultima victorie reusita de ros-albastri pe terenul ardelenilor a avut loc pe 10 august 2014, unicul gol al partidei fiind inscris de Cristi Tanase. De la revenirea in Liga 1 (in 2004), CFR Cluj a bifat doar doua victorii din postura de gazda in meciurile cu formatia bucuresteana: pe 6 noiembrie 2005, CFR - FCSB 1-0 (a inscris Coroian)si pe 1 noiembrie 2015, CFR - FCSB 2-0 (marcatori Bruno, Alexandru Paun). CFR Cluj a incheiat sezonul regulat pe primul loc in clasament (59 de puncte), la patru puncte distanta de rivalii de la FCSB. In 26 de partide, formatia lui Dan Petrescu a reusit 18 victorii si cinci remize, pierzand doar de trei ori. FCSB s-a aflat pe locul doi la finalul sezonul regulat. Dupa 26 de etape, trupa lui Nicolae Dica a acumulat 55 de puncte, inregistrand 16 victorii, 7 remize si 3 infrangeri. In prima etapa a play-off-ului, CFR Cluj a castigat cu mari emotii pe teren propriu cu CSM Poli Iasi (scor 2-1), Omrani marcand golul victoriei in prelungiri (90+3'). Pentru ardeleni a mai marcat Tucudean (10'). De partea cealalta, FCSB s-a impus in fata celor de la Viitorul (campioana Romaniei), scor 2-1. Pentru formatia lui Dica au inscris Budescu (32') si Momcilovic (39'). Dan Petrescu este suspendat pentru meciul cu FCSB si nu va lua loc pe banca tehnica. Tehnicianul clujenilor a fost trimis in tribune in minutul 87 al partidei dintre CFR si CSM Poli Iasi, pentru proteste la adresa arbitrului. CFR Cluj este obligata sa joace fara capitanul Camora. Fundasul stanga s-a accidentat si a fost lasat in afara lotului.

In clasament, CFR Cluj se gaseste pe prima pozitie (33 puncte), fiind urmata de FCSB (31 de puncte).

CFR Cluj vs FCSB, in Liga 1: 48 meciuri - 11 victorii CFR - 20 victorii FCSB - 17 remize. Rezerve: A. Vlad, Balasa, Fl. Coman, Ov. Popescu, C. Tanase, Gnohere, Fl. Tanase.Partida va fi condusa la centru de Ovidiu Hategan. Acesta va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Eugen Gheorghe. Arbitru de rezerva va fi Robert Dumitru, iar observatori Eduard Dumitrescu si Constantin Statescu.48 meciuri - 11 victorii CFR - 20 victorii FCSB - 17 remize.





Palmares cu CFR gazda: 24 jocuri - 8 victorii CFR - 7 victorii FCSB - 9 remize.



Dan Petrescu vs FCSB (in Liga 1): 13 meciuri - doua victorii, 4 remize si 7 infrangeri.





Nicolae Dica vs CFR Cluj (in Liga 1): doua meciuri - doua remize.



Ultimele intalniri directe:



Liga 1, sezonul regulat: FCSB - CFR Cluj 1-1, 10 februarie 2018

Liga 1, sezonul regulat: CFR Cluj - FCSB 1-1, 21 septembrie 2017

Liga 1, play-off: CFR Cluj - FCSB 0-0, 17 aprilie 2017

Liga 1, play-off: FCSB - CFR Cluj 2-0, 12 martie 2017

Liga 1, sezonul regulat: CFR Cluj - FCSB 1-1, 5 februarie 2017

Liga 1, sezonul regulat: FCSB - CFR Cluj 1-2, 22 septembrie 2016



Play-off-ul Ligii 1, clasament in timp real:





1. CFR Cluj 33 puncte

2. FCSB 31

3. CS U Craiova 30 (+ un joc)

4. FC Viitorul 23 (+ un joc)

5. Astra 22

6. Poli Iasi 20