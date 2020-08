VIDEO Coronavirus sau nu, un aventurier leton a traversat singur Pacificul într-o barcă cu vâsle

Bardelis și-a început călătoria în Peru în iulie 2018, a ajuns în Polinezia franceză aproape cinci luni mai târziu și și-a terminat periplul în Malaezia în iunie 2020.În timpul călătoriei a fost lovit de rechini în largul Papua Noua Guinee, a fost nevoit să folosească o baterie pentru a înlocui o ancoră pierdută și a evitat la limită ciocniri cu alte nave."Dacă nu putem schimba circumstanțele, putem schimba atitudinea noastră față de ele", a povestit el, din Letonia natală, după ce a petrecut două săptămâni în carantina obligatorie la revenirea din Malaezia."Mulți oameni m-au întrebat dacă nu mi-am pierdut mințile sau dacă nu am înnebunit", a afirmat bărbatul de 35 de ani, explicând: "Nu, îmi place asta, pentru că este ce am ales să fac".Și-a documentat călătoria de 26.000 de kilometri pa pagina de Facebook Bored of Borders Pentru a ajunge din America de Sud în Asia fără motor și fără vele, a vâslit până la 13 ore pe zi în barca sa cu o lungime de șapte metri.Cu o lățime maximă de doi metri, barca are doar de o mică cabină pentru dormit și depozitarea materialelor.Călătoria din Peru în Malaezia a fost documentată și pe site-ul oceanrowing.com și ar fi prima din lume de acest gen."Sunt sigur 200% că am realizat prima călătorie solitară în barcă cu vâsle din America de Sud spre Asia de Sud-Est", a declarat Bardelis.Cu alura unui Viking modern, cu ochi albaștri, păr blond lung și barbă, acest licențiat în economie și în științele mediului spune că a fost primit peste tot cu brațele deschise.Deși și-a petrecut cea mai mare parte a timpului singur în larg, el afirmă că nu s-a simțit niciodată singur."Oceanul este plin de viață: nu am fost singur, ci mai degrabă cu păsările, cu peștii și cu balenele", a declarat el, adăugând că podcasturile și transmisiile live l-au ajutat li ele.Traversarea Pacificului nu este prima realizare a sa: în 2016, Bardelis a traversat cu un prieten Atlanticul într-o barcă cu vâsle, plecând din Namibia și ajungând în Brazilia.A traversat apoi America de Sud împreună cu prietena sa de atunci.Bardelis a declarat că obiectivul său final este să revină cu barca în Malaezia, după terminarea sezonului musonilor, și să reînceapă să vâslească pentru a ajunge în Namibia, reușind astfel turul lumii vâslind."Ar fi ușor să ridic o pânză, dar ador să vâslesc și apoi, folosirea pânzelor mi-ar da senzația că aș trișa, fie chiar și cu mine însumi", a precizat el.