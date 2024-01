ALTE SPORTURI Duminică, 07 Ianuarie 2024, 09:53

​Etapa a 19-a din Serie A, prima din 2024, se încheie duminică, 7 ianuarie, cu cinci partide care le vor avea printre protagoniste pe AC Milan, Juventus, Napoli, Lazio și AS Roma, echipe cu pretenții pentru locurile fruntașe din campionatul italian. Acum, pe Betano, beneficiezi de un câștig suplimentar de 15% (bonus de 15%) pentru un bilet multiplu cu cinci selecții, așa cum vom vedea în exemplul de mai jos.

Juventus și Milan în urmărirea liderului din Serie A Foto: Betano

Noul Bonus Multiplu oferit de Betano

În cazul meciurilor de fotbal, Betano oferă jucătorilor săi un Bonus Multiplu care se aplică de acum la minimum trei selecții pe un bilet multiplu, față de patru selecții cum era în trecut. Încă de la a doua selecție în partea dreapta a ecranului, sub selecția pariurilor, jucătorul este informat că va beneficia de bonus dacă va alege încă o selecție, cea de-a treia.

Cinci selecții, un singur bilet pentru o cotă de aproape 20

Din oferta Betano de duminică, 7 ianuarie, am ales cinci meciuri programate în Serie A și am mizat pe cote mai mari de 1.50 pentru a debloca Bonusul Multiplu, în cazul acesta de 15 la sută, care înseamnă un potențial câștig mai mare.

Empoli – AC Milan (13:30)

Rezultat final – AC Milan (cota 1.65)

AC Milan a disputat deja un meci în 2024, câștigând duelul de pe teren propriu contra celor de la Cagliari în optimile Cupei Italiei (4-1). Rossonerii ocupă locul trei în Serie A, spre deosebire de Empoli care e penultima în clasament, fără victorie în ultimele cinci etape. Pe teren propriu, Milan are șapte victorii și două înfrângeri în actualul sezon. Milan a câștigat patru din ultimele cinci meciuri cu Empoli, ultimul duel de pe San Siro încheindu-se la egalitate (0-0), în aprilie anul acesta.

Torino – Napoli (16:00)

Ambele echipe înscriu – Nu (cota 1.88)

Torino are trei victorii și o remiză în ultimele patru meciuri de acasă, ultimul meci pierdut pe teren propriu datând din 21 octombrie. Napoli, campioana sezonului trecut în Serie A, a pierdut ultimele două meciuri în deplasare fără gol marcat, 1-0 cu Juventus și 2-0 cu AS Roma. Aflată pe locul opt, la 20 de puncte în urma liderului, Napoli nu-și permite alți pași greșiți la început de an. Ultimele cinci meciuri directe au fost câștigate fără excepție de Napoli, echipă care sezonul trecut a marcat șapte goluri în duelurile cu Torino. Doar un meci din ultimele cinci a fost cu goluri în ambele porți.

Udinese – Lazio (16:00)

Ambele echipe înscriu – Da (cota 1.87)

Doar două victorii a reușit Udinese în actualul sezon din Serie A, iar una dintre acestea a venit chiar la ultimul meci disputat în anul recent încheiat, 3-0 pe teren propriu cu Bologna. De cealaltă parte, Lazio vine după două victorii la rând. Ultimele trei meciuri directe au avut sub 2.5 goluri marcate. În două meciuri din precedentele cinci disputate în campionat au fost goluri de ambele părți.

Salernitana – Juventus (19:00)

Total goluri – Peste 2.5 (cota 1.88)

Ultima clasată Salernitana a încheiat anul cu victorie pe terenul celor de la Hellas Verona, bifând doar al doilea succes din campionat. Juventus a pierdut o singură partidă din cele 18 disputate până acum și în ultimele cinci etape are patru victorii obținute. Cele două echipe s-au întâlnit recent, pe 4 ianuarie, în Cupa Italiei, Juventus impunându-se categoric pe teren propriu cu un categoric 6-1, aceasta după ce Salernitana deschisese scorul în chiar primul minut.

AS Roma – Atalanta (21:45)

Total goluri – Sub 2.5 (cota 1.72)

Vecine de clasament, AS Roma și Atalanta sunt despărțite de un singur punct. Pe teren propriu Roma a pierdut un singur meci din cele nouă disputate și este neînvinsă în ultimele cinci meciuri acasă, adunând patru victorii în acest interval. Atalanta are trei partide consecutive fără victorie în deplasare, ultimele două partide fiind încheiate cu eșec fără gol marcat. Ultimele trei dispute directe pe Olimpico au fost de sub 2.5 goluri.

Pe cele cinci meciuri de mai sus din Serie A am obținut cota 18.75 pe un bilet multiplu, iar cu o miză de 50 de lei potențialul câștig este de 937,86 de lei. Și pentru că am deblocat Bonusul Multiplu jucând cote mai mari de 1.50, am obținut și un bonus de 15% oferit de Betano care înseamnă 133,18 lei adăugați la posibilul câștig de mai sus.

Cotele prezentate în acest material sunt informative și pot suferi modificări până la ora meciurilor. De asemenea, alegerile făcute au un caracter demonstrativ, fiecare jucător având libertatea de a-și construi biletul pe Betano după propria pricepere și inspirație.

Oferta Bonus Multiplu nu se aplică pariurilor plasate pe meciurile și piețele cu marjă 0% (Mega Cote).

Bonusurile nu se aplică la pariurile duble cu un meci de baschet/tenis combinat cu un meci de fotbal.

Câștig Șansă

Te-a scos un meci? Ai banii înapoi!

Dacă din meciurile alese pe bilet unul singur se dovedește necâștigător, cu oferta Câștig Șansă nu ai pierdut și Betano îți înapoiază banii. Tot ce trebuie să știi este că această ofertă este valabilă pentru pariuri simple din fotbal, cum ar fi Rezultat final, Total goluri Peste/Sub în meci (exclus Total goluri pe Echipe), Ambele echipe înscriu GG/NG. Câștig Șansă este o promoție permanentă, dedicată celor care plasează bilete multiple înainte de startul meciurilor (pre-match), fiecare piață de pariere având o cotă de cel puțin 1.65. Biletul trebuie să aibă un minimum de 5 și un maximum de 10 evenimente din fotbal și/sau baschet. Nu sunt acceptate pariurile de tip sistem/banker, iar suma maximă returnabilă este de 100 RON. Dacă oricare dintre meciuri se amână, se anulează sau rezultatul este omologat cu cota 1, atunci oferta nu este valabilă.

Te uiți și Pariezi

Pe Betano, orice transmisiune live de sport se transformă într-o experiență de pariere, în care poți plasa predicțiile tale și juca în timp ce vezi meciul dorit, cum este cazul partidelor din Serie A.

Pentru a accesa Te uiți și pariezi, primul pas este să te autentifici în contul tău Betano și apoi să accesezi partida pe care dorești să o urmărești și pe care vrei să pariezi. Apoi, apasă pe opțiunea de Streaming LIVE. Pentru a te bucura de întreaga experiență a transmisiunii în direct, asigură-te că ai activat modul full screen, făcând click pe iconiță sau rotind ecranul telefonului tău.

În timp ce pe ecran vezi în direct meciul favorit, vei observa și cotele de pariere aferente partidei, aflate în partea dreaptă a ecranului tău. Vor apărea pe rând mai multe pariuri populare, printre care poți naviga cu glisare stânga-dreapta („swipe”).