​Luka Doncic a avut o prestație extraordinară în seara de Crăciun, iar Dallas Mavericks s-a impus pe terenul celor de la Phoenix Suns, scor 128-114.

În „Footprint Center”, Doncic (24 de ani și 300 de zile) a devenit doar al doilea jucător din istorie care termină un meci cu 50 de puncte și 15 pase decisive (după James Harden, pe 31 decembrie 2016). Slovenul a reușit și 6 recuperări.

Doncic a avut nevoie de 358 de meciuri pentru a înscrie 10.000 de puncte în carieră (la fel ca Bob McAdoo).

Doar 6 jucători au avut nevoie de mai puține meciuri pentru a atinge această bornă: Wilt Chamberlain (236), Michael Jordan (303), Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334) şi George Gervin (335).

Luka Doncic put together an HISTORIC #NBAXmas performance in the Mavs' win over the Suns \uD83C\uDF84



50 PTS

15 AST

8 3PM

6 REB

4 STL

3 BLK



▪️ No player in NBA history has reached these thresholds

▪️ 2nd player ever with 50 points and 15 assists (James Harden, Dec. 31, 2016) pic.twitter.com/tBFSwWKq9n