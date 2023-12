ALTE SPORTURI Luni, 25 Decembrie 2023, 17:04

GSP.ro

Viktor Orban, premierul Ungariei, a anunțat că are în plan ca Budapesta să organizeze o ediție a Jocurilor Olimpice.

Viktor Orban Foto: Fernando Gens / DPA / Profimedia

Politicianul maghiar crede că Budapesta are toate facilitățile necesare să organizeze cea mai mare competiție sportivă din lume, care are loc o dată la patru ani. El are un regret, că Puskas Arena, cel mai mare stadion al Ungariei, are doar 64.000 de locuri. Consideră că stadionul din Budapesta, care poate organiza finala Champions League în 2026 sau 2027, e prea mic.

