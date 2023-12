ALTE SPORTURI Miercuri, 06 Decembrie 2023, 08:48

România s-a clasat pe locul 7 în finala probei de ștafetă 4x50 m liber, iar David Popovici a afirmat că „tricolorii” vor încerca să se revanșeze în probele individuale ale Campionatelor Europene de Înot în bazin scurt de la Otopeni.

David Popovici Foto: Gian Mattia D'Alberto - LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

CE Înot în bazin scurt: David Popovici, locul 7 cu ștafeta României la 4x50 m liber

David Popovici: „Încercăm să ne luăm revanșa în probele individuale”

Popovici, Stoica-Constantin, Gergely și Dinu au oprit cronometrul la 1:25.93 și au terminat pe poziția a șaptea în finala probei de ștafetă 4x50 m liber. Pe podium au urcat Marea Britanie (aur), Italia (argint) și Grecia (bronz).

Cei patru au fost mulțumiți de timpul obținut spunând că simpla calificare în finală reprezintă o performanță. David și colegii săi vor încerca să obțină rezultate mai bune în probele individuale.

David Popovici: ​„Chiar dacă am obţinut locul 7 am avut nişte competitori foarte buni. Momentan mai buni decât noi la proba asta foarte scurtă. Încercăm să ne luăm revanşa în probele individuale. Dar finalişti europeni sună foarte bine. În plus ne-am îmbunătăţit şi timpul, deci misiunea a fost îndeplinită. Mie nu mi s-a părut o cursă dificilă. A fost scurtă, rapidă... s-a desfăşurat foarte repede, iar noi ne-a simţit bine împreună ca echipă. Mă bucur că fiecare dintre noi a înotat mai bine decât de dimineaţă şi timpul final e mai bun. Aşa că e tot ce ne puteam dori”.

George-Alexandru Stoica-Constantin: „Obiectivul nostru acesta a fost să ne îmbunătăţim timpul de dimineaţă şi se pare că ne-a ieşit”.

Mihai Gergely: „Ne bucurăm pentru experienţa pe care am trăit-o, înotând într-o finală europeană”.

Patrick-Sebastian Dinu: „Ne-am atins obiectivul în această finală. Vrem să le mulţumim spectatorilor care au venit şi ne-au făcut galerie. A fost o atmosferă foarte frumoasă”.

Programul lui David Popovici la CE Înot în bazin scurt

200 metri liber

Serii - vineri, 8 decembrie, 9:40

Semifinale - vineri, 8 decembrie, 18:28

Finala - sâmbătă, 9 decembrie, 18:06

100 metri liber

Serii - sâmbătă, 9 decembrie, 10:15

Semifinale - sâmbătă, 9 decembrie, 19:31

Finala - duminică, 10 decembrie, 19:08.

Lotul României pentru CE Înot în bazin scurt de la Otopeni

FEMININ: Diana Stiger, Ioana Știrbu, Aissia Prisecariu, Brigitta Vass, Maysa Rațiu, Anastasia Bako, Daria Silișteanu

MASCULIN: David Popovici, Vlad Stancu, Andrei Anghel, Patrick Dinu, Darius Coman, Robert Badea, Denis Popescu, , Andrei Ungur, Mihai Gergely, Daniel Nicușan, Vlad Mihalache, Andrei Proca, Nandor Nagy, Alexandru Stoica.

România găzduiește ediţia cu numărul 22 a Campionatului European de înot în bazin scurt pentru seniori, în perioada 5-10 decembrie 2023, în incinta Complexului Sportiv de Nataţie Otopeni.