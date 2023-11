Tenis de masă Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 20:56

Românca Bernadette Szocs a reușit o victorie spectaculoasă la tenis de masă, eliminând-o pe campioana olimpică Chen Meng la WTT Champions Frankfurt 2023.

Bernadette Szocs Foto: Pixsell photo & video agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală la WTA Champions Frankfurt 2023

Sportiva română şi-a reconfirmat valoarea pe scena mondială, iar alături de antrenorul Viorel Filimon a avansat în sferturile de finală cu una dintre victoriile spectaculoase ale competiţiei din Germania.

Cu lovituri puternice şi hotărâtă la serviciu, Bernadette a dus scorul până la 10-8 în decisiv, a pierdut ambele mingi de meci, dar în cele din urmă a accelerat spre victoria cu 3-2 (4-11, 11-8, 13-11, 5-11, 12-10).

La finalul meciului de vis, Bernadette Szocs a oferit o primă reacţie şi a remarcat încurajările pe care le-a primit în sala din Frankfurt.

„Vă mulţumesc tututor celor care m-aţi încurajat, mă bucură acest fapt! E nemaipomenit! Credeam că o pot învinge. Am jucat de multe ori contra ei, am fost aproape şi am crezut că pot câştiga din nou în faţa ei. Văd că am fanii aici, sunt fericită să joc în Germania, am mereu oameni alături de mine aici”, a spus tricolora, conform News.ro.

După ce a avansat printre primele opt jucătoare ale competiţiei, Bernadette Szocs se pregăteşte pentru duelul cu Hina Hayata (Japonia).