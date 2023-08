ALTE SPORTURI Vineri, 25 August 2023, 22:04

Vedeta francezilor de la PSG, Nikola Karabatic, și-a anunțat vineri retragerea din handbalul profesionist la finalul acestui sezon, lăsând în urmă un palmares absolut impresionant.

Nikola Karabatic Foto: Sebastien SALOM-GOMIS / Sipa Press / Profimedia

Nikola Karabatic se retrage din activitate – Patru titluri mondiale și trei europene la handbal

În vârstă de 39 de ani, Karabatic va reunța la cariera de jucător la finalul anului competițional 2023-2024 și a ales să facă anunțul prin intermediul site-ului oficial al clubului.

„Astăzi, încep al 22-lea şi ultimul meu an profesional în culorile lui Paris Saint-Germain, un club care înseamnă atât de mult pentru mine.

Voi împlini 40 de ani la sfârşitul sezonului şi simt că am parcurs un cerc complet. Am făcut tot ce mi-am dorit, am realizat şi mi-am depăşit toate visele cele mai nebuneşti.

Vreau să trăiesc din plin această provocare şi să trec la altceva, pentru că în ultimii ani am început să gândesc şi să văd viaţa altfel” – a anunțat Nikola Karabatic, conform News.ro.

Nikola Karabatic şi-a construit unul dintre cele mai impresionante palmaresuri din sportul francez de echipă, cucerind trei titluri olimpice (2008, 2012 şi 2021), patru titluri de campion mondial (2009, 2011, 2015 şi 2017) şi trei titluri de campion european (2006, 2010 şi 2014).

Ca să nu mai vorbim de toate titlurile pe care le-a câştigat la nivel de club, de la debutul său profesionist la Montpellier, la vârsta de 17 ani, până la hegemonia Parisului, trecând prin stagii de mare succes în Germania (Kiel) şi Spania (Barcelona), cu trei Ligi ale Campionilor în palmares.