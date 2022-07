A debut sprint win for \uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1 @FabioJakobsen on the #TDF2022 in a tightly contested finale!



Here's the final KM \uD83C\uDFAC



Pour ses débuts sur le Tour \uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1 @FabioJakobsen s'impose au terme d'un sprint contesté !



Retrouvez le dernier KM \uD83C\uDFAC pic.twitter.com/8oSB3ysup4