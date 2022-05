ALTE SPORTURI Marți, 24 Mai 2022, 22:45

Sportivul german Sebastian Steudtner a înregistrat un nou record mondial Guinness după ce a făcut surfing pe cel mare val din lume, relatează

Un surfer german a batut recordul pentru cel mai mare val cucerit vreodata Foto: Captura video

Recordul mondial a fost înregistrat de bărbatul de 37 de ani pe plaja Praia do Norte din Nazaré, Portugalia.

Valul mare de 26,2 metri a fost cucerit de Sebastian Steudtner pe 29 octombrie 2020, în timp ce recordul anterior fusese stabilit de brazilianul Rodrigo Koxa, care a surfat un val de 24,4 metri pe 8 noiembrie 2017.

Este a cincea oară când Praia do Norte se remarcă drept scena celui mai mare val din lume.

Plaja Praia do Norte are caracteristici optime pentru surfing pe valuri gigantice datorită fenomenului geologic cunoscut sub numele de „Canionul Nazaré”: o falie de 170 km lungime și 5 km adâncime pe fundul mării care propulsează valul din Oceanul Atlantic spre coastă.