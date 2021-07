Simone Biles se gândește să renunțe la finalele de la Tokyo: „Trebuie să mă concentrez la sănătatea mea mintală. Am luptat cu demonii din capul meu”

JO 2020

Simone Biles, vedeta americană a gimnasticii artistice, a declarat că nu ştie dacă va mai concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo după ce a fost înlocuită marţi în finala pe echipe, încheiată cu victoria Rusiei, transmite Reuters.





Biles a fost înlocuită după o evoluţie neaşteptat de slabă la sărituri, pentru care a primit doar 13,766 puncte. Sportiva de patru ori campioană olimpică la Rio a părăsit pentru scurt timp sala, apoi a revenit alături de coechipierele sale, de data aceasta cu statutul de rezervă.





Ea a spus că nu este sigură dacă va concura joi în finala la individual compus, potrivit Agerpres





"După prestaţia pe care am avut-o, pur şi simplu nu am vrut să continui", a afirmat Biles, stăpânindu-şi cu greu lacrimile la întâlnirea cu presa. "Vom vedea ce va fi joi. Încerc să mă pregătesc doar pentru următorul test", a adăugat ea





Echipa SUA era mare favorită să obţină marţi medalia de aur, fiind neînvinsă în competiţiile majore din 2011. Americancele au încheiat în cele din urmă concursul pe locul 2.

Reuters menţionează că existau deja semnale că lui Biles îi este greu să se ridice la înălţimea standardelor pe care şi le-a impus. După trialul olimpic din SUA din luna iunie, ea a izbucnit în lacrimi când nu a reuşit să se împace cu evoluţia sa dezamăgitoare.





Presiunea cuceririi unor medalii a crescut la Tokyo, ea scriind sâmbătă pe Instagram: "Uneori mi se pare că port povara lumii pe umerii mei".





Biles s-a calificat în toate finalele de la Tolyo, iar după individual compus ar urma în principiu să concureze în cele patru finale pe aparate. Ea poate egala recordul de nouă medalii olimpice de aur, stabilit de gimnasta sovietică Larisa Latînina.





Biles a dat de înţeles că există lucruri mai importante decât medaliile.





"De când am urcat pe podiumul de concurs, am fost doar eu şi cu mine şi am luptat cu demonii din capul meu. Trebuie să fac ceea ce este mai bine pentru mine, să mă concentrez la sănătatea mea mintală şi să nu-mi compromit starea de bine. Nu mai am atâta încredere în mine ca înainte, nu ştiu dacă nu este o chestiune de vârstă. Sunt puţin mai nervoasă când evoluez. Am impresia că nu mai am atâta plăcere în a face sport ca înainte", a declarat Biles.





Deşi a concurat doar la sărituri, Biles a intrat în posesia medaliei de argint, care se adaugă celor cinci medalii obţinute la Rio, dintre care patru de aur. Dar visul ei de a fi gimnasta cea mai titrată la Olimpiadă, cu zece medalii de aur, s-a spulberat.





Mai mulţi gimnaşti se aşteaptă ca Biles să concureze joi, menţionează Reuters.