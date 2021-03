Evenimentul sportiv din pandemie care ar putea aduna cei mai mulți spectatori

Ca urmare a deschiderii în proporție de 100% a tuturor activităților în Texas, meciul de box dintre Canelo Alvarez şi Billy Joe Saunders, desfășurat pe Arena AT&T, ar putea strânge pe stadion cel mai mare număr de fani într-o competiție sportivă de la începutul pandemiei. În al doilea cel mai populat stat al Statelor Unite, nici măcar masca nu este obligatorie.„Să aducipe acest stadion emblematic, în acest an, este un vis devenit realitate. Abia aşteptăm să oferim fanilor un moment memorabil şi o sărbătoare de ''Cinco de Mayo'' (sărbătoarea naţională mexicană) pe care nu o vor uita niciodată", a declarat promotorulcitat de News.ro.Saul ”Canelo” Alvarez va încerca să câștige titlul WBO (World Box Organization) în faţa britanicului Billy Joe Saunders, pentru a-l adăuga centurilor WBC (World Boxing Council) şi WBA (World Boxing Association) la această categorie.Erou în țara sa, Saul Alvarez, în vârstă de 30 de ani, are în palmares 55 de victorii, 1 eşec și 2 remize. În cealaltă ”tabără”, Billy Joe Saunders are 31 de ani și este neînvins în 30 de meciuri disputate.