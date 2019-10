Imaginea zilei: Partea nevăzută a sportului - Ciclismul și picioarele de filme horror

A fost suspendat zece luni pentru dopaj, iar după cursa de revenire a postat o fotografie șocantă pe contul personal de Instagram. Janez Brajkovic (35 de ani) este ciclistul care oferă imaginea zilei.







De știut: Rutierul sloven a fost depistat pozitiv la metilhexanamină (un stimulent) în iulie 2018. El a fost suspendat pentru zece luni din sportul de performanță.







În legătură cu suspendarea primită, Janez a declarat printre altele: "Din cauza bulimiei, am fost nevoit să schimb meniul, iar aici a fost ceva contaminat (n.r. în alimente). Am plâns mult, am fost disperat și deprimat".







Născut pe 18 decembrie 1983, Brajkovic a trecut pe la echipe importante din ciclism precum Discovery Channel (2005-2007), Astana (2008-2009), Team RadioShack (2010-2011) și Bahrain Merida (2017).







Sursa foto: contul oficial de Instagram al lui Janez Brajkovic.