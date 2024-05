TENIS Vineri, 31 Mai 2024, 10:56

Irina Begu s-a calificat în turul trei de la Roland Garros și forțează contra Varvarei Gracheva calificarea în a doua săptămână de la Paris. Sportiva noastră are parte de o susținere aparte la Grand Slamul de la Porte d'Auteuil, cățelul său fiind pentru prima dată la un turneu de tenis alături de ea. Irina de-abia așteaptă să reprezinte România la Jocurile Olimpice din vara acestui an.

Irina Begu Foto: Norina Toenges / imago sportfotodienst / Profimedia

Pentru prima dată, Irina Begu are alături de ea cățelul la Roland Garros

Meciul cu Linda Noskova se anunța unul dificil, sportiva din Cehia fiind cap de serie 27 la Paris.

Irina nu a lăsat însă loc de discuții, victoria (scor 6-4, 6-2) fiind poate mai categorică decât ar putea să o arate scorul.

După o victorie clară, Irina a discutat cu HotNews.ro despre parcursul de la Paris, despre clasamentul protejat, participarea la Jocurile Olimpice, dar și despre cine este invitatul surpriză care o relaxează pe durata participării la Roland Garros.

„Cred că întotdeauna este ceva ce poți să îmbunătățești, dar pentru meciul acesta am avut un nivel foarte bun, cu multe momente de luciditate, am variat bine, am jucat și agresiv în același timp în momentele importante. Cred că a fost un meci foarte bun.

E cu mine aici (n.r. cățelușul său), îmi aduce multă relaxare. Din păcate, cu vremea aceasta nu am avut atât de mult timp la dispoziție să mă plimb cu el. E un pic mai dificil cu el aici (n.r. la Roland Garros), dar sunt multe sportive care au venit cu câinii. În mod normal nu călătoresc cu el, dar acum a fost o excepție. E o bucurie pentru mine și mă relaxează foarte mult. E prima dată când îl aduc la turnee, dar acasă e prezent la toate antrenamentele mele, e obișnuit să se uite și să fie pe terenul de tenis.

De fel nu mă uit să văd cu cine voi juca (n.r. Varvara Gracheva), încerc să iau meci cu meci. Sincer, încerc să mă concentrez foarte mult pe mine, pe ceea ce fac, încerc să-mi ridic nivelul de la săptămână la săptămână.

Sunt multe lucruri la care vreau să lucrez, dar zgura este suprafața mea preferată. Cred că sunt incomodă pe zgură, iar la acest meci am luat și decizii bune în momente importante.

De când am reînceput turneele, nu am avut nicio presiune din punct de vedere al clasamentului. Știu care este nivelul meu, știu că pot să revin acolo. Ambiția a fost mereu punctul meu forte.

În ultimii ani nu am încercat să pun presiune pe mine, simt că nu trebuie să mai dovedesc nimic. Cu siguranță că mi-ar plăcea să obțin rezultate și mai bune și mai mari, dar încerc să o iau turneu cu turneu, meci cu meci. Practic, să mă bucur de atâta timp cât voi mai juca.

Am folosit deja clasamentul protejat la Madrid, Roma și Roland Garros. Îl voi mai folosi la Wimbledon și la Jocurile Olimpice. Am clasamentul protejat cu 49 (n.r. locul ocupat înainte de accidentare), dar până nu este lista finală nu vreau să vorbesc despre (n.r. calificarea 100% pentru JO de la Paris).

Este opțiunea mea și doresc să folosesc clasamentul protejat pentru Jocurile Olimpice, iar după voi mai avea trei turnee la care voi putea să-l folosesc. Nu mai am voie la Grand Slamuri, am avut doar două. La US Open nu voi mai avea clasamentul protejat, l-am folosit la Roland Garros și îl voi folosi și la Wimbledon” - Irina Begu, pentru HotNews.ro.

Reamintim că Jocurile Olimpice de la Paris vor avea loc în perioada 26 iulie - 11 august.

Gracheva, sportivă născută la Moscova, a ales în 2023 să reprezinte Franța. Susținută de public la Grand Slamul de la Paris, Gracheva a trecut în primele tururi de Maria Sakkari (favorită 6) și Bernarda Pera (80 WTA).

Irina și Varvara s-au mai întâlnit o singură dată, în calificările turneului de la Ostrava (octombrie 2020), iar românca s-a impus cu (5)6-7, 6-2, 6-1.

Învingătoarea din acest meci va da în optimi peste câștigătoarea partidei dintre rusoaica Mirra Andreeva (38 WTA/17 ani) și americanca Peyton Stearns (62 WTA/campioană la WTA Rabat).