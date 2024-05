​Roland Garros 2024 a oferit deja mai multe momente emoționante, iar cel mai recent a avut-o ca protagonistă pe Alize Cornet. Jucătoarea din Franța a disputat ultimul meci al carierei (a fost învinsă cu 6-2, 6-1 de Qinwen Zheng) și a plâns în fața spectatorilor prezenți pe Philippe Chatrier.

Alize a anunțat la finalul lunii aprilie că se va retrage din tenis după participarea la Roland Garros 2024, iar organizatorii Grand Slamului de la Paris i-au pregătit o ceremonie specială sportivei în vârstă de 34 de ani.

Învinsă de finalista de la Australian Open 2024, Cornet a primit un trofeu și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în timpul discursului oferit pe teren.

Fosta mare jucătoare Amelie Mauresmo, acum directoare a turneului de la Roland Garros, i-a transmis un mesaj emoționant celei pe care a învins-o de trei ori.

„72 de participări la turneele de Grand Slam.

20 de ediții ale Openului Franței.

6 titluri la simplu. 3 titluri la dublu. 1 victorie în Cupa Billie Jean King.

Ai scris una dintre cele mai frumoase pagini din tenisul francez.

Felicitări pentru cariera ta. Felicitări pentru longevitate”, este mesajul organizatorilor Roland Garros pentru Alize Cornet.

Alize și Simona Halep au avut meciuri intense de-a lungul timpului, cel mai important duel fiind cel de la Australian Open 2022, din faza optimilor.

Pe o căldură insuportabilă, Alize și Simona s-au duelat timp de două ore și 33 de minute, victoria revenindu-i franțuzoaicei, scor 6-4, 3-6, 6-4.

Sportiva din Franța i-a luat de mai multe ori apărarea Simonei în scandalul de dopaj în care a fost implicată.

„Ceea ce se întâmplă cu Simona este absolut revoltător. Trebuie să punem capăt acestei situații nebunești cât mai curând posibil. Nici eu nu prea înțeleg de ce este înconjurată de atâta tăcere. Dreptate pentru Simona”, a transmis Cornet în timp ce Halep aștepta verdictul tribunalului Sport Resolutions.

Alize Cornet și Simona Halep după un meci epic la Australian Open 2022

