TENIS Miercuri, 22 Mai 2024, 16:17

​Dominic Thiem nu a reușit să ajungă pe tabloul principal la ultima sa participare la Roland Garros, finalistul din 2018 și 2019 fiind învins în turul doi al calificărilor de Otto Virtanen (locul 156 mondial).

Dominic Thiem Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> OPINIE Cum „s-a stins flacăra”, chiar după meciul carierei, pentru jucătorul care nu s-a speriat de Federer, Nadal și Djokovic

Dominic Thiem, învins de Otto Virtanen în calificări la Roland Garros 2024

Austriacul a anunțat în urmă cu două săptămâni că se va retrage din tenis la finalul acestui sezon, la doar 31 de ani (vârstă pe care o va împlini pe 3 septembrie), iar miercuri a fost nevoit să-și ia rămas bun de la Grand Slamul de la Paris.

Ajuns pe locul 131 în ierarhia ATP, Dominic a fost eliminat de finlandezul Virtanen, scor 6-2, 7-5.

Deși a comis mai puține erori neforțate decât adversarul său (23-26), Thiem a bifat mult mai puține lovituri câștigătoare (14-34) și a cedat după o oră și 45 de minute de joc.

La finalul partidei, Dominic Thiem a fost aplaudat în picioare de spectatorii prezenți pe arena Suzanne Lenglen și a ținut un scurt discurs.

„Încet-încet am construit o relație specială cu turneul, cu toți fanii. Am avut atât de multe rezultate importante, atâtea amintiri și experiențe minunate aici, pe aceste terenuri. Este Grand Slamul la care am cele mai bune rezultate, așa că m-am bucurat de fiecare an petrecut aici, vă mulțumesc foarte mult pentru toate amintirile” - Dominic Thiem.

Thiem a ajuns de două ori în finala de la Roland Garros, dar a fost învins de fiecare dată de Rafael Nadal. Dominic are în palmares un titlu de Grand Slam (US Open 2020).

De știut despre Dominic Thiem

Cel mai sus s-a aflat în ierarhia ATP pe locul 3, la începutul lui 2020. A câștigat 348 de partide și a cedat în 210 rânduri. Are 17 titluri cucerite în carieră, cele mai importante fiind Indian Wells (2019) și US Open (2020).

Rezultate contra BIG 3

5-7 cu Novak Djokovic

6-10 cu Rafael Nadal

5-2 cu Roger Federer

„Pentru mine, sunt trei de GOAT în acest sport, iar fiecare a reușit ceva unic de-a lungul carierei”, spunea Dominic atunci când a fost pus să aleagă cel mai bun jucător din toate timpurile.

Cele mai importante rezultate reușite de Dominic Thiem la Grand Slamuri

Câștigător la US Open (2020)

Finalist la Australian Open 2020 (învins de Novak Djokovic)

Finalist în două rânduri la Roland Garros (2018 și 2019 - a cedat de fiecare dată împotriva lui Rafael Nadal)

Turul patru la Wimbledon (2017)

A fost pregătit de-a lungul carierei de Gunter Bresnik (2002-2019), Nicolas Mahut (2019-2023), Benjamin Ebrahimzadeh (2023-2024) și Mate Delic (2024).

A câștigat în total din premiile din tenis 30.164.485 de dolari, performanță cu care se află pe locul 13 din toate timpurile.