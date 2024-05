\uD83D\uDEA8\uD83D\uDEBE Roland-Garros 2024 wildcards have been announced!



Women's singles (Main draw)

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 A. Cornet

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 F. Ferro

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 E. Jacquemot

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 K. Mladenovic

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 C. Paquet

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 J. Ponchet

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA A. Tomljanovic (@TennisAustralia)

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 S. Vickery (@usta)



Men's singles (Main draw)

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 T. Atmane

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 R.…