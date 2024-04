Spaniolul Aaron Cortes a fost suspendat pentru o perioadă de 15 ani după ce a recunoscut 35 de încălcări ale Programului Anticorupție în Tenis (TACP), a anunțat, marți, Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA).

În urma unei investigații amănunțite desfășurate de ITIA și de forțele de ordine, Cortes, care a ajuns în septembrie 2017 pe locul 955 în clasamentul mondial de simplu (cel mai bun din cariera sa), a recunoscut 35 de încălcări ale TACP între 2016 și 2018.

Printre acestea se numără trucarea rezultatului unor evenimente, acceptarea de bani pentru trucarea rezultatului unor evenimente, omisiunea de a raporta demersurile de corupție, pariuri pe tenis și oferirea de bani unor oficiali de turneu în schimbul unui wild card.

Jucătorul a fost amendat cu 75.000 de dolari, din care 56.250 de dolari cu suspendare.

Cortes, în vârstă de 29 de ani, a cooperat pe deplin cu investigația ITIA și a acceptat o sancțiune convenită, renunțând la dreptul său la o audiere în fața unui ofițer independent de audieri anticorupție.

Perioada de ineligibilitate a jucătorului a început la 27 martie 2024 și se încheie la miezul nopții în data de 26 martie 2039.

În timpul perioadei de ineligibilitate, lui Cortes i se interzice să joace, să antreneze sau să participe la orice eveniment de tenis autorizat sau sancționat de membrii ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federația Franceză de Tenis, Wimbledon și USTA) sau de orice asociație națională.

ITIA se descrie drept „o organizație independentă înființată de membrii săi din domeniul tenisului pentru a promova, încuraja, consolida și proteja integritatea tenisului profesionist la nivel mondial”.

