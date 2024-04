TENIS Marți, 09 Aprilie 2024, 15:26

Simona Halep se află în linie dreaptă cu pregătirea pentru debutul în sezonul de zgură din 2024 (de la Oeiras, turneu de categorie 125), iar fosta lideră WTA a avut parte în dimineața zilei de marți de un control antidoping.

Simona Halep, la Miami Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Înainte de a începe antrenamentul, Simona a dat probe de urină și sânge, așa cum sportiva a precizat într-un interviu pentru Digisport.

„Da, chiar am întârziat un pic pentru că am avut antidoping de dimineață, o testare care deja pot să spun că e în viața mea. În ultima perioadă, mai ales în 2022, am fost testată la opt zile.

Sunt testată mai des, dar și în trecut eram foarte testată. Nu am nimic împotrivă, să vină de câte ori doresc. Nu e ușor să dai de fiecare dată sânge și urină, dar aceasta este procedura și n-am nimic împotrivă.

Mă simt mai bine, de la zi la zi e mai bine și încerc să-mi regăsesc ritmul pe care îl aveam în trecut, dar e mai greu decât mă așteptam.

N-am crezut niciodată că va fi ușor, dar un pic cam prea greu. Voi fi răbdătoare și o să încerc să am încredere mai multă de la zi la zi” - Simona Halep, pentru sursa citată.

Simona Halep va juca la WTA Oeiras, turneu de categorie WTA 125

​Simona Halep își va începe aventura în sezonul de zgură din 2024 la un turneu de categorie WTA 125: a acceptat un wild card pentru competiția de la Oeiras, din perioada 15-21 aprilie.

Informația a fost oferită în premieră de jurnaliștii de la Marca, iar apoi a fost confirmată de către Federația Portugheză de Tenis.

Turneul va fi primul la care Halep va lucra cu noul său antrenor, Carlos Martinez.

Citată de bolamarela.pt, Simona spune că este încântată că va adăuga în calendarul său un nou turneu.

„Sunt foarte încântată să adaug un nou turneu în calendarul meu. La întoarcerea în circuitul WTA intenționez să joc cât mai multe meciuri și acceptarea acestui wild card îmi oferă posibilitatea de a face acest lucru în fața publicului portughez.

Vreau să mulțumesc turneului pentru că m-a primit și abia aștept să fiu acolo” - Simona Halep, citată de bolamarela.pt.

Celelalte invitații merg la Francisca Jorge (190 WTA), Kristina Mladenovic (254 WTA) și Matilde Jorge (551 WTA).

De știut despre turneul Oeiras Ladies Open

Va avea loc în perioada 15-21 aprilie, pe zgură, face parte din categoria WTA 125, va avea pe tabloul principal 32 de jucătoare, iar premiile totale sunt în valoare de $164,000.

Reamintim că Simona s-a retras din echipa de Billie Jean King Cup a României, tricolorele urmând să întâlnească Ucraina în zilele de 12 și 13 aprilie, pe zgură, la Fernaninda Beach (Florida, SUA).

Fosta lideră WTA a invocat probleme medicale (la umăr) după participarea la WTA Miami (a fost învinsă în runda inaugurală de Paula Badosa).

Câștigătoarea dintre România și Ucraina se va califica la turneul final al Billie Jean King Cup 2024, iar învinsa va disputa un baraj de menținere în Grupa Mondială.

Reamintim că Simona a primit un wild card și la turneul de la Madrid, competiție de categorie WTA 1000. Halep a câștigat întrecerea de la Caja Magica la edițiile din 2016 și 2017.

Despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024.

TAS a redus pedeapsa Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni.

Pe 29 august 2022, Simona Halep avea să dispute ultimul meci oficial din circuitul mondial. La US Open, în runda inaugurală, sportiva noastră era învinsă surprinzător de Daria Snigur (locul 124 WTA la acel moment, venită din calificări).

