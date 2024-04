Caroline Wozniacki și Anhelina Kalinina s-au întâlnit la două turnee consecutive, iar meciul din turul secund de la Charleston (turneu de categorie WTA 500) s-a terminat tot cu victoria sportivei din Ucraina.

Victorioasă în trei seturi în fața danezei Wozniacki (campioană la Australian Open 2018 și fostă lideră mondial) la Miami, Kalinina (33) s-a impus și mai clar de această dată, scor 6-2, 6-3.

A 15-a favorită a competiției de la Charleston a obținut calificarea în optimi după o oră și 21 de minute de joc.

Strong start ☑️ @angie_kalinina faced only one break point in her 6-2, 6-3 victory over Wozniacki, sliding into the 3rd round! #CharlestonOpen pic.twitter.com/j4Ef3szgdH

Anhelina, care la Miami a trecut și de Aryna Sabalenka, se va duela pentru un loc în sferturile de la Charleston cu rusoaica Daria Kasatkina (11 WTA / favorită 4).

Câștigătoarea acestui meci va da în runda următoare peste învingătoarea dintre americanca Emma Navarro (20 WTA / favorită 10) și românca Jaqueline Cristian (83 WTA).

"Today I played for myself." \uD83D\uDC9C@angie_kalinina is into the next round after defeating Wozniacki in straight sets. #CharlestonOpen pic.twitter.com/yOaWIelAyD