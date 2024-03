Jocul Sofiei Kenin în 2024 este departe de cel care îi aducea titlul la Australian Open 2020, americanca părăsind și turneul WTA 1.000 de la Miami încă din runda inaugurală.

Ajunsă la 25 de ani, Sofia n-a reușit să mai revină în fruntea clasamentului WTA (cel mai sus a fost pe locul 4), iar începutul acestui sezon este unul dezastruos pentru jucătoarea născută la Moscova.

La Miami, Kenin a fost învinsă în primul tur de Katie Volynets (121 WTA, venită din calificări), scor 6-2, 4-6, 6-3.

Aceasta este a șaptea înfrângere consecutivă suferită de Sofia Kenin și a opta din 2024. A mai pierdut meciuri cu Arina Rodionova, Daria Saville (Gavrilova), Iga Swiatek, Heather Watson, Marie Bouzkova, Sorana Cîrstea și Viktoriya Tomova.

Singurul meci câștigat în acest an a avut loc în primul tur de la Hobart: 6-3, 6-3 cu belgianca Greet Minnen.

De cealaltă parte, Volynets (jucătoare cu părinți din Ucraina) a obținut a treia victorie consecutivă în trei seturi la Miami (după cele din calificări) și va da în runda următoare peste italianca Jasmine Paolini (14 WTA, favorită 12).

Katie a ajuns la 17 partide câștigate în 2024 (6 înfrângeri), printre adversarele învinse numărându-se și Ons Jabeur sau Mirra Andreeva.

