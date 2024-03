TENIS Joi, 14 Martie 2024, 09:11

Holger Rune a făcut joi pasul în sferturile Mastersului de la Indian Wells, danezul antrenat de Patrick Mouratoglou eliminându-l pe campionul de acum doi ani, americanul Taylor Fritz (scor 2-6, 7-6(2), 6-3).

Holger Rune Foto: Matthias Schrader / AP / Profimedia

Holger Rune a salvat o minge de meci cu Taylor Fritz și s-a calificat în sferturi la Indian Wells 2024

Cap de serie 12 la turneul din deșertul californian, Fritz a intrat mai bine în meci, a avut un nivel ridicat de joc, iar primul set i-a revenit destul de clar, scor 6-2.

Campion în 2022, Taylor a ajuns chiar în situația de a avea o minge de meci în setul al doilea, la scorul de 5-4 în favoarea sa.

Rune a reușit să salveze gameul de serviciu și meciul, iar manșa s-a dus în tiebreak.

Jocul lui Fritz s-a prăbușit efectiv pe finalul manșei, iar Holger a câștigat setul al doilea, scor 7-2 în tiebreak.

Marcat de ratarea mingii de meci, Fritz nu și-a mai găsit același nivel de joc, iar în gameul al patrulea și-a cedat serviciul. A fost breakul care a făcut diferența, Rune impunându-se cu 6-3.

Meciul a durat două ore și 20 de minute.

„A fost o nebunie de partidă. Am încercat doar să rămân în meci și să lupt până la capăt. Am jucat mai bine de la punct la punct, mi-am ridicat nivelul pe finalul setului al doilea și de acolo am controlat duelul. Sunt fericit” - Holger Rune.

De știut

Este pentru prima dată în istorie când doi jucători din Danemarca vor fi prezenți în faza sferturilor de finală la o competiție ATP / WTA 1000. Vorbim despre Caroline Wozniacki și Holger Rune.

Pentru un loc în semifinale, Holger Rune va avea de luptat cu Daniil Medvedev. Scorul este 1-1 la meciurile directe.

Rezumatul partidei dintre Holger Rune și Taylor Fritz

S-au mai disputat joi în optimile de la Indian Wells 2024

Casper Ruud (9) - Gael Monfils 3-6, 7-6(3), 6-4

Tommy Paul (17) - Luca Nardi 6-4, 6-3

Daniil Medvedev (4) - Grigor Dimitrov (13) 6-4, 6-4

Sferturi Indian Wells 2024

Tommy Paul (17) vs Casper Ruud (9)

Daniil Medvedev (4) vs Holger Rune (7)

Jiri Lehecka (32) vs Jannik Sinner (3)

Alexander Zverev (6) vs Carlos Alcaraz (2)

BNP Paribas Open este un turneu din categoria ATP 1000 ce se desfășoară în perioada 6-17 martie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $8,995,555. Campionul en-titre este Carlos Alcaraz.