Simona Halep s-a întors miercuri noaptea în România, după ce TAS i-a redus suspendarea (de la 4 ani la 9 luni). Dubla câștigătoare de Grand Slam a vorbit, la Aeroportul Henri Coandă, despre obiectivele ei la revenirea pe teren, dar și despre Darren Cahill, Patrick Mouratoglou sau Serena Williams (cea care a transmis un mesaj tăios la începutul scandalului de dopaj al româncei).

Simona Halep: „Adevărul a ieșit la suprafață. Nu am luat nicio substanță interzisă”

„Am primit vestea foarte bine. A fost o veste minunată, aşa cum visam. Aşa a trebuit să fie. Adevărul a ieşit la suprafaţă. În sinea mea, mereu am ştiut că nu am făcut nimic şi că nu am luat nicio substanţă interzisă niciodată şi nici nu am avut această intenţie. Mă bucur că s-a judecat corect. M-am bucurat foarte tare, pentru că am aşteptat foarte mult acest verdict şi îmi doream tare mult să fie aşa” - Simona Halep.

Se pregătește pentru WTA Miami - Prezența la Jocurile Olimpice, o misiune dificilă

„Îmi doresc să merg la Miami, dar să vedem, Am făcut o pregătire bună, va fi greu să revin, dar o iau pas cu pas. Şi eu îmi doresc să particip la Jocurile Olimpice. Dar sunt şanse minime, pentru că nu sunt în clasament. Dacă voi reuşi până atunci să joc câteva meciuri, o să am o şansă în plus. Nu am plănuit nimic până acum, totul este o opţiune. O să fac tot ce pot că să joc la Olimpiadă.

Vă spun sincer că nu m-am uitat foarte mult la circuit, pentru că era o suferinţă să mă uit şi să ştiu că nu am voie să joc, dar nivelul este unul destul de ridicat. În Top 10 fetele au o putere extraordinară şi joacă un tenis bun. Ştiu şi eu cum este să fii în Top 10 şi tot timpul eşti pregătit.

Va fi greu, dar şi o mare provocare pentru mine să mă apropii. Mi-ar plăcea să câştig orice trofeu de Grand Slam, dar visăm acum. Aşa că trebuie să ne trezim la realitate şi o să o iau pas cu pas, pentru că o să fie o întoarcere destul de dificilă” - Simona Halep.

Chris Evert, prima legendă care i-a scris după verdictul TAS

„Chris Evert a fost prima care mi-a scris un mesaj, dar şi multe alte fete din circuit şi le mulţumesc foarte mult, pentru că susţinerea lor a contat extrem de mult. Au crezut necondiţionat în mine şi acesta este un lucru deosebit. Toate mesajele au fost foarte frumoase.

Presiunea nu o să mai fie negativă în niciun sens. Le mulţumesc foarte mult pentru susţinerea necondiţionată, chiar a fost ceva unic. Acest lucru m-a ajutat să lupt până la capăt, să arăt adevărul. Vreau să le mulţumesc şi sponsorilor mei, pentru că m-au susţinut şi nu au crezut nicio clipă în ceea ce s-a întâmplat. Au fost şi sunt alături de mine în continuare” - Simona Halep.

Urmează alte procese după victoria de la TAS?

„Eram foarte bucuroasă atunci când am primit decizia şi când am vorbit cu toţi avocaţii mei. Vom discuta pe parcurs acest aspect şi vom face tot ce trebuie. A fost incorect tot ceea ce s-a întâmplat” - Simona Halep.

O nouă colaborare între Simona Halep și Darren Cahill?

„În acest moment nu am o echipă, dar am câteva zile la dispoziţie să formez o echipă aşa cum îmi doresc eu, dar nu o să fie uşor. O să o iau pas cu pas şi o să văd cât de bine pot să fac lucrurile. Au fost colaborări foarte bune şi cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren Cahill a fost specială şi alături de care am făcut cele mai bune rezultate. Nimic nu este exclus, o să mă gândesc bine şi o să aleg” - Simona Halep.

A plătit pentru greșeala lui Patrick Mouratoglou

„El şi echipa mi-au recomandat aceste suplimente. Sunt convinsă că nu a făcut-o cu rea intenţie, dar a fost o greşeală pe care am plătit-o foarte, foarte scump. A fost doar o greşeală şi atât” - Simona Halep.

Răspuns pentru Serena Williams, după mesajul tăios al americancei

„Nu am absolut nimic să-i transmit pentru că nu am luat absolut nimic negativ. Fiecare e liber să declare orice dorește. Au fost multe critici, multe jigniri la adresa mea, dar pot să spun că m-au motivat să lupt zi de zi, să arăt adevărul, iar cei care m-au susținut au fost mult mai mulți și mult mai importanți” - Simona Halep.

Stere Halep și Gheorghe Hagi, foarte importanți pentru Simona

„Tata mereu a avut încredere în mine, exagerată. Nu o să îl contrazic, dar va fi greu (n.r. - să redevină numărul 1). E un vis îndepărtat să spun că o să ajung numărul 1 mondial. Am fost acolo şi este deosebit să fii acolo. Dar este foarte greu. Mulţi au fost alături de mine şi din nou le mulţumesc foarte mult. Da, Gheorghe Hagi a fost idolul meu ca sportiv şi mă bucur că şi el a crezut în nevinovăţia mea” - Simona Halep.

Simona Halep, mesaj pentru tinerii sportivi

„E un moment mai dificil să dau sfaturi. Le doresc să aibă încredere în ei şi să facă tot ceea ce pot ei pentru a reuşi în tenis. Să respecte tenisul aşa cum am făcut şi eu şi cum am făcut întotdeauna” - Simona Halep.

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024.

Curtea elvețiană a precizat că fosta lideră WTA a cerut ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.