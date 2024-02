TENIS Miercuri, 21 Februarie 2024, 13:03

​Simona Halep așteaptă verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv, după ce a fost audiată timp de trei zile la Lausanne, iar fosta lideră WTA a postat un mesaj în care a vorbit despre „coșmarul” pe care l-a trăit timp de un an și jumătate din cauza scandalului de dopaj.

Simona Halep, la sediul TAS de la Lausanne Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

>> Doi foști lideri WTA și ATP îl văd vinovat pe Patrick Mouratoglou: „A manipulat-o pe Simona Halep”

Simona Halep: „Nu am apelat niciodată la dopaj. Asta am spus din prima zi în care am fost acuzată”

Dubla câștigătoare de Grand Slam le-a mulțumit tuturor pentru sprijin și s-a declarat încrezătoare că a reușit să-și demonstreze nevinovăția în fața judecătorilor de la TAS.

„Coșmarul pe care l-am trăit timp de un an și jumătate s-a încheiat. Am avut șansa să mă apăr la TAS pentru a demonstra că nu am apelat niciodată la niciun fel de dopaj. Asta am spus din prima zi în care am fost acuzată.

Acum aștept decizia cu capul sus și voiam să vă mulțumesc vouă, fanilor mei, jucătorilor și foștilor jucători, legende ale acestui sport, sponsorilor mei și tuturor celorlalți pentru sprijinul minunat, toate mesajele și videoclipurile pe care le-ați făcut pentru mine în timpul acestei perioade chinuitoare prin care am trecut.

Vă mulțumesc pentru încrederea necondiționată. Acest sprijin a însemnat totul pentru mine și mi-a dat puterea de a continua să lupt în fiecare zi pentru a arăta adevărul.

Vă voi împărtăși tuturor veștile despre cazul meu imediat ce le voi primi. Vă urez toate cele bune. Binele și adevărul triumfă întotdeauna” - Simona Halep pe Instagram.

>> TAS, prima reacție după audierile Simonei Halep

>> Vești bune pentru Simona Halep – Suplimentul folosit ar fi conținut ingrediente din China

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Simona și-a epuizat singura cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024.

Curtea elvețiană a precizat că fosta lideră WTA a cerut ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.

Dacă suspendarea de 4 ani va fi menținută, atunci fosta lideră WTA ar putea reveni teoretic pe terenul de tenis pe 6 octombrie 2026. La acel moment, Halep ar urma să aibă 35 de ani.

Pe 29 august 2022, Simona Halep avea să dispute ultimul meci oficial din circuitul mondial. La US Open, în runda inaugurală, sportiva noastră era învinsă surprinzător de Daria Snigur (locul 124 WTA la acel moment, venită din calificări).

