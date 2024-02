TENIS Sâmbătă, 17 Februarie 2024, 15:15

​Sorana Cîrstea a aflat numele adversarei pe care o va întâlni în primul tur al turneului „WTA 1.000” de la Dubai, în urma tragerii la sorți care a avut loc sâmbătă.

Sorana Cirstea Foto: Brad Penner / AP / Profimedia

Sorana Cîrstea, duel cu Sofia Kenin în primul tur de la WTA Dubai

În meciul de debut, Sorana se va duela cu Sofia Kenin. Campioană la Australian Open 2020, sportiva din SUA nu a mai impresionat în ultimele sezoane și se află acum pe locul 45 în clasamentul mondial.

Kenin a ajuns la patru înfrângeri consecutive în circuitul WTA (vs Saville, Swiatek, Watson și Bouzkova), singura victorie din acest an obținând-o la Hobart (vs Minnen).

Aceasta va fi prima întâlnire oficială dintre Cîrstea și Kenin. Cele două au jucat la turneul demonstrativ World Tennis League, pe 23 decembrie 2023, iar americanca s-a immpus cu 6-4.

Sorana Cîrstea, traseul virtual de la WTA Dubai

Turul I: Sofia Kenin

Turul II: Veronika Kudermetova / Dayana Yastremska

Optimi: Aryna Sabalenka

Sferturi: Marketa Vondrousova / Liudmila Samsonova / Mirra Andreeva

Semifinale: Elena Rybakina / Maria Sakkari / Victoria Azarenka / Beatriz Haddad Maia / Ekaterina Alexandrova

Finala: Iga Swiatek / Coco Gauff / Ons Jabeur / Qinwen Zheng/ Jelena Ostapenko

Dubai Duty Free Tennis Championships se dispută în perioada 18-24 februarie, pe hard, face parte din categoria „WTA 1000” și are premii totale în valoare de $3.211.715. Simona Halep a câștigat turneul în 2015 și 2020, iar campioana en-titre este Barbora Krejcikova.

Principalele favorite de la Dubai: Iga Swiatek (1), Aryna Sabalenka (2), Coco Gauff (3), Elena Rybakina (4), Ons Jabeur (5), Qinwen Zheng (6), Marketa Vondrousova (7), Maria Sakkari (8).