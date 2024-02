TENIS Miercuri, 14 Februarie 2024, 12:58

Transylvania Open a avut primele trei ediții organizate în luna octombrie, dar oficialii turneului de la Cluj-Napoca au anunțat că acesta are de acum un loc clar stabilit în circuitul WTA, după ce ediția din 2024 a avut loc în luna februarie.

Transylvania Open de la Cluj-Napoca Foto: Melinda Nagy / Shutterstock Editorial / Profimedia

Transylvania Open și-a asigurat locul în circuitul WTA - Următoarea ediție va avea loc în februarie 2025

Organizatorii turneului au reușit să achiziţioneze o licenţă care va asigura continuitatea evenimentului, iar următoarea ediţie va fi organizată în 1-9 februarie 2025. Transylvania Open a fost desemnat doi ani la rând cel mai bun turneu din lume la categoria „WTA 250”.

„Cu mare bucurie am anunţat oficial, la finalul turneului de tenis din acesta an, că de acum Transylvania Open are viitorul asigurat. Am arătat că dacă muncim pentru visele noastre putem să obţinem aproape orice.

E o echipă care face asta dintr-o pasiune ieşită din comun. Aveam un vis: acela de a nu mai închiria licenţe, ci de a avea licenţa noastră şi de a ţine acest turneu, pe viaţă, acasă. Şi acum am reuşit acest lucru.

Locul în calendarul WTA va fi de acum în luna februarie, o poziţie mult mai avantajoasă faţă de cea de final de sezon. De aici încolo putem să construim liniştiţi şi să ne concentrăm strict pe calitatea evenimentului” - Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open.

De știut despre Transylvania Open

Transylvania Open 2024 a avut loc în perioada 5-11 februarie, în sala polivalentă BTarena din Cluj-Napoca. Meciurile s-au jucat indoor, pe hard, pe cele două terenuri de tenis amenajate. În total, 32 de jucătoare au concurat la meciurile de simplu, şi 16 echipe la dublu, pentru 250 de puncte WTA şi premii în valoare de 267.082$.

Jucătoarele au avut la dispoziţie două terenuri suplimentare de antrenament. Pentru amenajarea celor două terenuri de joc au fost necesare lucrări logistice speciale de separare a sălii polivalente, realizată prin montarea a 3000 mp de cortină fonoabsorbantă şi ignifugă. La organizarea turneului a lucrat o echipă formată din aproape 1000 de persoane, iar bugetul s-a ridicat la 1,5 milioane de euro.

Competiția a avut până acum patru ediții: 2021 (s-a impus Anett Kontaveit, scor 6-2, 6-3, după o finală cu Simona Halep), 2022 (a câștigat Anna Blinkova, scor 6-2, 3-6, 6-2, cu Jasmine Paoloni), 2023 (Tamara Korpatsch a ridicat trofeul după 6-3, 6-4 cu Gabriela Ruse) și 2024 (Karolina Pliskova a trecut în finală de Ana Bogdan, scor 6-4, 6-3).