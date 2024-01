TENIS Joi, 25 Ianuarie 2024, 16:30

0

Coco Gauff a fost învinsă de Aryna Sabalenka în semifinalele Australian Open 2024, iar campioana de la US Open a fost întrebată la conferința de presă dacă a fost deranjată de strigătele bielorusei din timpul punctelor.

Coco Gauff Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

>> VIDEO Deținătoarea trofeului, în finala Australian Open 2024 - Victorie în fața campioanei de la US Open

Aryna Sabalenka nu strigă pentru a-și deranja adversarele, crede Coco Gauff

Favorită 4 la Melbourne, Gauff a cedat după o oră și 43 de minute de joc, scor 7-6(2), 6-4. Americanca consideră țipetele Arynei nu reprezintă o tactică folosită de sportiva din Belarus pentru a-și deranja adversarele și a afirmat că aceasta a fost jucătoarea mai bună în meciul de pe Rod Laver Arena.

​„A fost un meci dificil pentru mine în această seară, deși turneul a fost pozitiv. Am avut șanse în ambele seturi, dar ea a jucat mai bine de data aceasta. Am simțit că am făcut tot ce am putut cu planul de joc pe care îl aveam, până la urmă totul s-a redus la câteva puncte, asta e tenisul.

Ea a servit mai bine decât acum patru luni (n.r. în finala US Open 2023), a făcut mai puține greșeli, dar și eu am fost mai agresivă. Deși am câștigat la US Open, simt că am jucat mai bine de data aceasta. Mi-aș fi dorit să fi putut juca mai mult cu primul serviciu, asta a fost diferența. Ea a avut un procent mai mare la primul serviciu.

Am multe aspecte pozitive de luat din acest turneu, nu simt că am jucat prost, au fost doar câteva puncte importante pe care nu le-am câștigat. Încerc să păstrez aspectele pozitive dincolo de rezultat.

O înfrângere este o înfrângere, astăzi am avut oportunitățile mele, dar am fost într-o poziție bună în primul set după ce am revenit de la 2-5. Bineînțeles că doare, acest rezultat doare la fel de mult ca o înfrângere cu 1-6, 1-6. Sunt dezamăgită pentru că m-am simțit bine pe teren, dar ea a fost o jucătoare mai bună, a jucat mai bine acele puncte importante, mai am multe de îmbunătățit.

Am jucat de atâtea ori contra ei, în acest moment nu pot să stau aici și să spun că strigătele ei îmi distrag atenția. Dar nu cred, nu-mi dau seama, măcar țipetele ei sunt constante, cu niște jucătoare din trecut mi-am dat seama că au țipat doar în unele situații.

Nu cred că ar trebui să țipi când adversara lovește mingea, dar știi că se va întâmpla uneori, deși nu cred că este o tactică pentru Aryna, ea pur și simplu așa joacă” - Coco Gauff.

>> Australian Open 2024: Qinwen Zheng, prima finală de Grand Slam din carieră

De știut:

Sabalenka se va duela pentru trofeu chinezoaica Qinwen Zheng (15 WTA, cap de serie 12). Cele două s-au mai întâlnit la US Open 2023, iar sportiva din Belarus s-a impus în sferturi, scor 6-1, 6-4.

Aryna Sabalenka a redus din diferență în meciurile directe cu Gauff (4-3 pentru americancă). Coco a obținut cea mai importantă victorie a sa în finala US Open 2023.

Aryna a câștigat ediția din 2023 a competiției de la Melbourne, după 4-6, 6-3, 6-4 în finala cu Elena Rybakina.

Traseul Arynei Sabalenka până în finala Australian Open 2024

Turul I: 6-0, 6-1 vs Ella Seidel (173 WTA)

Turul II: 6-3, 6-2 vs Brenda Fruhvirtova (107 WTA)

Turul III: 6-0, 6-0 vs Lesia Tsurenko (33 WTA)

Optimi: 6-3, 6-2 vs Amanda Anisimova (442 WTA)

Sferturi: 6-2, 6-3 vs Barbora Krejcikova (11 WTA)

Semifinale: 7-6(2), 6-4 vs Coco Gauff (4 WTA).