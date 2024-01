​Aryna Sabalenka pare de neoprit în încercarea ei de a-și apăra titlul cucerit anul trecut la Melbourne, sportiva din Belarus obținând marți calificarea în semifinalele Australian Open 2024, după încă o victorie în două seturi.

Favorită 2 la începutul competiției, Sabalenka s-a impus fără emoții în fața cehoaicei Barbora Krejcikova (11 WTA, cap de serie 9), scor 6-2, 6-3.

Krejcikova (campioană la Roland Garros 2021 și multiplă câștigătoare de Grand Slam în probele de dublu și dublu mixt) a bifat doar 6 lovituri câștigătoare în acest meci (Sabalenka a reușit 20) și a comis 24 de erori neforțate (13 în dreptul Arynei).

