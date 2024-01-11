Novak Djokovic va încerca în 2024 să cucerească al 11-lea titlu la Australian Open, însă sărbul va avea o misiune dificilă dacă va ajunge în fazele finale ale competiției.

Carlos Alcaraz si Novak DjokovicFoto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

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Djokovic - Sinner şi Alcaraz - Medvedev, posibile semifinale la Australian Open 2024

Astfel, Nole va avea parte de un adversar venit din calificări în runda inaugurală, iar primul test mai dificil ar avea loc în turul al treilea.

Dacă favoriții își vor respecta statutul, sârbul se va duela în semifinale cu italianul Jannik Sinner, iar în finală ar da peste Carlos Alcaraz sau Daniil Medvedev.

Traseul virtual al lui Novak Djokovic la Australian Open 2024:

Turul I: Jucător venit din calificări / Lucky Loser

Turul II: Alexei Popyrin / Marc Polmans

Turul III: Andy Murray / Gael Monfils / Tomas Martin Etcheverry

Optimi: Ben Shelton / Stan Wawrinka

Sferturi: Stefanos Tsitsipas / Matteo Berrettini

Semifinale: Jannik Sinner / Andrey Rublev / Alex De Minaur

Finala: Carlos Alcaraz / Daniil Medvedev / Alexander Zverev.

Adversarii favoriților în primul tur de la Australian Open 2024

​Novak Djokovic (1) - Jucător venit din calificări / Lucky Loser

Carlos Alcaraz (2) - Richard Gasquet

Daniil Medvedev (3) - Jucător venit din calificări / Lucky Loser

Jannik Sinner (4) - Botic Van de Zandschulp

Andrey Rublev (5) - Thiago Seyboth Wild

Alexander Zverev (6) - Dominik Koepfer

Stefanos Tsitsipas (7) - Matteo Berrettini

Holger Rune (8) - Yoshihito Nishioka

Sferturi de finală, dacă favoriții își vor respecta statutul

Novak Djokovic (1) - Stefanos Tsitsipas (7)

Jannik Sinner (4) - Andrey Rublev (5)

Holger Rune (8) - Daniil Medvedev (3)

Alexander Zverev (6) - Carlos Alcaraz (2).

Australian Open 2024 va avea loc în perioada 14-28 ianuarie. Campionii en-titre sunt Novak Djokovic și Aryna Sabalenka.