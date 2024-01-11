Novak Djokovic va încerca în 2024 să cucerească al 11-lea titlu la Australian Open, însă sărbul va avea o misiune dificilă dacă va ajunge în fazele finale ale competiției.
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Djokovic - Sinner şi Alcaraz - Medvedev, posibile semifinale la Australian Open 2024
Astfel, Nole va avea parte de un adversar venit din calificări în runda inaugurală, iar primul test mai dificil ar avea loc în turul al treilea.
Dacă favoriții își vor respecta statutul, sârbul se va duela în semifinale cu italianul Jannik Sinner, iar în finală ar da peste Carlos Alcaraz sau Daniil Medvedev.
Traseul virtual al lui Novak Djokovic la Australian Open 2024:
Turul I: Jucător venit din calificări / Lucky Loser
Turul II: Alexei Popyrin / Marc Polmans
Turul III: Andy Murray / Gael Monfils / Tomas Martin Etcheverry
Optimi: Ben Shelton / Stan Wawrinka
Sferturi: Stefanos Tsitsipas / Matteo Berrettini
Semifinale: Jannik Sinner / Andrey Rublev / Alex De Minaur
Finala: Carlos Alcaraz / Daniil Medvedev / Alexander Zverev.
Storylines and blockbusters everywhere you look in the first round.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2024
AO 2024 men’s draw: Five key takeaways \uD83D\uDC47https://t.co/wjVMQ3fh0m pic.twitter.com/lqblECPXqJ
Adversarii favoriților în primul tur de la Australian Open 2024
Novak Djokovic (1) - Jucător venit din calificări / Lucky Loser
Carlos Alcaraz (2) - Richard Gasquet
Daniil Medvedev (3) - Jucător venit din calificări / Lucky Loser
Jannik Sinner (4) - Botic Van de Zandschulp
Andrey Rublev (5) - Thiago Seyboth Wild
Alexander Zverev (6) - Dominik Koepfer
Stefanos Tsitsipas (7) - Matteo Berrettini
Holger Rune (8) - Yoshihito Nishioka
Sferturi de finală, dacă favoriții își vor respecta statutul
Novak Djokovic (1) - Stefanos Tsitsipas (7)
Jannik Sinner (4) - Andrey Rublev (5)
Holger Rune (8) - Daniil Medvedev (3)
Alexander Zverev (6) - Carlos Alcaraz (2).
Australian Open 2024 va avea loc în perioada 14-28 ianuarie. Campionii en-titre sunt Novak Djokovic și Aryna Sabalenka.