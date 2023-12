TENIS Vineri, 15 Decembrie 2023, 23:50

​Transylvania Open, turneul de tenis feminin organizat la Cluj-Napoca, a câștigat pentru al doilea an la rând titlul de cel mai bun turneu la categoria WTA 250.

Trasylvania Open Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Turneul de la Cluj-Napoca a ajuns în 2023 la ediția cu numărul 3

Turneul de tenis Transylvania Open, organizat anul acesta la Cluj-Napoca în perioada 16-22 octombrie, a primit pentru a doua oară la rând titlul de Best Tournament of the Year la categoria WTA 250.

„Cu mare plăcere vă informez că, încă o dată, Transylvania Open a fost votat "Turneul Anului WTA 250" de către jucătoarele WTA. Acordarea acestui premiu pentru al doilea an consecutiv este o dovadă a determinării continue, a angajamentului și a muncii susținute depuse de echipa voastră pentru a oferi o experiență remarcabilă, recunoscută în mod clar de jucătoarele din circuitul WTA.” - a declarat Steve Simon, președintele WTA.

Jodie Burrage și Jil Teichmann, câștigătoarele turneului la dublu, au lăudat organizarea și desfășurea competiției de la Cluj-Napoca.

„Am câștigat primul meu turneu WTA la Transylvania Open, iar per total eu și Jil am avut o săptămână minunată la Cluj-Napoca. Organizatorii muncesc foarte mult pentru a asigura bunăstarea jucătoarelor.” - au transmis acestea, potrivit WTA.

De-a lungul timpului, Transylvania Open a avut trei ediții: 2021 (s-a impus Anett Kontaveit, scor 6-2, 6-3, după o finală cu Simona Halep), 2022 (a câștigat Anna Blinkova, scor 6-2, 3-6, 6-2, cu Jasmine Paoloni) și 2023 (Tamara Korpatsch a ridicat trofeul după 6-3, 6-4 cu Gabriela Ruse).