TENIS Luni, 11 Decembrie 2023, 15:00

0

Novak Djokovic nu a putut participa la ediţia din 2022 a Australian Open pentru că nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului, iar sârbul a fost atunci expulzat din Australia și criticat de foarte mulți pentru poziția sa.

Novak Djokovic Foto: Frank Franklin II / AP / Profimedia

Novak Djokovic: „Nu sunt nici antivaccin, nici pro-vaccin, sunt în favoarea libertăţii de a alege”

Sârbul a avut inițial interdicție de a intra în Australia până în 2025, dar aceasta a fost ridicată în noiembrie 2022, iar acesta a câștigat apoi ediția din 2023 a turneului major.

„Lumea întreagă era împotriva mea. Practic am fost considerat răul suprem. Am mai trăit astfel de situaţii pe terenurile de tenis, cu un public care poate că nu m-a susţinut, dar nu am mai trăit aşa ceva în viaţa mea.

Nu sunt nici antivaccin, nici pro-vaccin, sunt în favoarea libertăţii de a alege.

Unii oameni chiar cred că sunt un jucător mai bun astăzi dacă fanii sunt împotriva mea, dar nu este adevărat. Bineînţeles, prefer să joc cu publicul în spatele meu, este mult mai uşor” - Novak Djokovic, în cadrul emisiunii 60 Minutes de la CBS.

Câștigător de zece ori al Grand Slamului australian, Novak Djokovic va încerca din nou să-și apere titlul la Melbourne. Australian Open 2024 va avea loc în perioada 15-28 ianuarie.

Anii în care Novak Djokovic s-a impus la Australian Open: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023.