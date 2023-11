TENIS Luni, 13 Noiembrie 2023, 08:49

Victoria cu Holger Rune din meciul de debut de la Turneul Campionilor îi asigură lui Novak Djokovic primul loc ATP la finalul sezonului 2023 din tenisul mondial.

Novak Djokovic Foto: Scott Stuart / AP / Profimedia

Matematic sârbul nu mai poate ajuns de Carlos Alcaraz, astfel că Nole va încheia pentru a opta oară un sezon din ATP din postura de lider mondial.

Vorbim, desigur, despre un record, niciun jucător în istoria tenisului nereușind ceea ce a făcut Djokerul (n.r. să încheie pentru a opta oară un sezon pe primul loc).

De altfel, la cei 36 de ani ai săi Nole a reușit în 2023 să câștige trei titluri de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, US Open), iar la Wimbledon a cedat în finală contra lui Carlos Alcaraz.

Djokovic bifează săptămâna cu numărul 400 în fruntea ierarhiei ATP, o performanță unică (record absolut).

Locul 1 ATP la finalul sezonului

1 Novak Djokovic 8

2 Pete Sampras 6

3 Roger Federer / Jimmy Connors / Rafael Nadal 5 etc.

„Unul dintre cele mai bune, în orice caz, dar nu neapărat cel mai bun (n.r. sezon). Să câştigi trei turnee de Grand Slam, să ajungi în finala celui de-al patrulea şi să te gândeşti că nu a fost cel mai bun sezon al meu este puţin comic, nu-i aşa?

Dar este incontestabil unul dintre cele mai bune. 2011 şi 2015 au fost, de asemenea, sezoane foarte bune. Dar atunci am jucat mai multe turnee. Am câştigat mai multe meciuri şi am simţit cu adevărat că dominam circuitul.

Anul acesta este diferit. Am jucat 10 sau 11 turnee. Am jucat foarte bine, mai bine decât majoritatea celorlalţi jucători. Am ales turneele potrivite la momentul potrivit.

În Grand Slam, a fost clar unul dintre cele mai bune sezoane ale mele. Nu am mai pierdut niciun meci de la finala de la Wimbledon. Mă simt bine pe teren, dar este dificil să compari sezoane” - Novak Djokovic.