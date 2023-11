TENIS Duminică, 05 Noiembrie 2023, 08:40

Jessica Pegula s-a calificat în marea finală a Turneului Campioanelor, după ce a trecut surprinzător de ușor de Coco Gauff, câștigătoarea US Open 2023 și a treia favorită de la Cancun.

Jessica Pegula Foto: Christinne Muschi / AP / Profimedia

Jessica Pegula s-a calificat în finala Turneului Campioanelor 2023

Duelul americancelor a fost unul foarte scurt: Jessica (favorită 5) a avut nevoie de doar 64 de minute pentru a o învinge pe buna ei prietenă și parteneră din proba de dublu (cele două împart locul 1 WTA), scor 6-2, 6-1.

Cu o agresivitate controlată, Pegula a profitat de numeroasele erori ale adversarei (Coco a comis 4 duble greșeli și 22 de erori neforțate) și a ajuns în marea finală de la Cancun fără set pierdut.

„Am reușit să joc mai eficient în acest final de an. Am încercat să mă resetez când vine vorba de meciuri la Turneul Campioanelor și am reușit. Nu e distractiv să pleci din Fort Worth cu 6 înfrângeri în 2 ani la rând. Mă bucur că am dat peste cap toate pronosticurile. Am găsit o modalitate de a face jocul meu să funcționeze. Mă simt încrezătoare pentru finală” - Jessica Pegula.

De știut:

Jessica Pegula se va duela în ultimul act cu învingătoarea partidei dintre Aryna Sabalenka și Iga Swiatek. Partida dintre principalele favorite a fost întreruptă după doar 18 minute de joc, la scorul de 2-1 și 30-30 pentru poloneză.

Rezultatele americancei Jessica Pegula până în finala WTA Finals 2023: 7-5, 6-2 vs Elena Rybakina, 6-4, 6-3 vs Aryna Sabalenka, 6-3, 6-2 vs Maria Sakkari și 6-2, 6-1 vs Coco Gauff.

Rezumatul partidei dintre Jessica Pegula și Coco Gauff

Turneul Campioanelor 2023 are loc în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, pe hard, la Cancun, Mexic. Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, iar campioana en-titre este Caroline Garcia (nu s-a calificat la ediția din acest an).