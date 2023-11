TENIS Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 09:21

​Elena Rybakina a învins-o în trei seturi pe Maria Sakkari și se va duela cu Aryna Sabalenka pentru un loc în semifinalele Turneului Campioanelor 2023.

Elena Rybakina Foto: Aaron Favila / AP / Profimedia

Elena Rybakina, victorie importantă cu Maria Sakkari la Turneul Campioanelor 2023

Sakkari câștigase un singur game în meciul cu Sabalenka și nu a început mai bine nici meciul cu Rybakina: campioana Wimbledon 2022 și-a adjudecat prima manșă cu 6-0.

Maria nu a renunțat la luptă și s-a impus la tiebreak în setul secund (la 4), dar Elena a fost mai atentă și a obținut victoria tot după un tiebreak (la 2).

În celălalt meci din Grupa Bacalar, Jessica Pegula a învins-o pe Aryna Sabalenka și a obținut calificarea în semifinale.

Grupa Bacalar, clasament

1. Jessica Pegula (favorită 5) 2-0 (victorii / înfrângeri) / 4-0 (seturi) / 25-14 (gameuri)

1. Aryna Sabalenka (1) 1-1 / 2-2 / 19-13

3. Elena Rybakina (4) 1-1 / 2-3 / 26-26

4. Maria Sakkari (8) 0-2 / 1-4 / 14-31.

Ultimele partide din Grupa Bacalar vor fi Aryna Sabalenka - Elena Rybakina și Jessica Pegula - Maria Sakkari.

Turneul Campioanelor 2023 are loc în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, pe hard, la Cancun, Mexic. Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, iar campioana en-titre este Caroline Garcia (nu s-a calificat la ediția din acest an).