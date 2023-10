TENIS Luni, 30 Octombrie 2023, 08:42

Aryna Sabalenka pare hotărâtă să depășească performanța reușită anul trecut la Turneul Campioanelor (a ajuns în finală), lidera ierarhiei WTA învingând-o fără drept de apel pe Maria Sakkari, duminică, în primul ei meci de la Cancun (Mexic).

Aryna Sabalenka Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Aryna Sabalenka a pierdut un singur game cu Maria Sakkari

Sportiva din Belarus a jucat aproape perfect în fața jucătoarei din Grecia și s-a impus după o oră și 15 minute, scor 6-0, 6-1.

Sabalenka putea reuși chiar un „dublu bagel”, dar a ratat trei mingi de meci la 6-0, 5-0.

Sakkari a ajuns la Turneul Campioanelor după ce Karolina Muchova a declarat forfait. Maria a câștigat 34 de puncte în această partidă (a bifat chiar și 4 ași), multe gameuri ajungând „în prelungiri”.

De știut:

Aceasta a fost a zecea întâlnire dintre Aryna și Maria, iar lidera WTA conduce acum cu 7-3.

Ultima jucătoare care a obținut o victorie atât de clară la Turneul Campioanelor a fost Sam Stosur: 6-1, 6-0 vs Na Li (2011).

Doar Lindsay Davenport (2004) și Simona Halep (2015) au mai câștigat primul lor set de la Turneul Campioanelor cu 6-0.

Jessica Pegula a învins-o pe Elena Rybakina la Turneul Campioanelor 2023

În primul meci disputat la Cancun, Jessica Pegula a trecut în două seturi de Elena Rybakina, scor 7-5, 6-2.

Rybakina a început mai bine partida și a condus cu 5-3, dar Pegula a revenit spectaculos și a mai cedat doar două gameuri până la final.

Jucătoarea care reprezintă Kazahstan a comis 37 de erori neforțate în această partidă, în timp ce americanca a făcut doar 16.

De știut despre Turneul Campioanelor 2023

Turneul Campioanelor 2023 are loc în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, pe hard indoor, la Cancun, Mexic. Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, iar campioana en-titre este Caroline Garcia (nu s-a calificat la ediția din acest an).

​h3: Grupa Bacalar

1. Aryna Sabalenka (favorită 1) 1 victorie (2-0 setaveraj)

2. Jessica Pegula (5) 1 (2-0)

3. Elena Rybakina (4) 0 (0-2)

4. Maria Sakkari (8) 0 (0-2)

Grupa Chetumal

1. Iga Swiatek (2)

2. Coco Gauff (3)

3. Ons Jabeur (6)

4. Marketa Vondrousova (7).