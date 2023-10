55 - Jannik Sinner (2023)

54 - Corrado Barazzutti (1978)@janniksin defeats Rublev to break the outright record for most wins by an Italian player in a single season in the Open Era!! \uD83C\uDF1F\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9#ErsteBankOpen pic.twitter.com/XmA4T6p4rt